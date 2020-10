Poveste dramatică de viață a unui concurent prezent la emisiunea „Chefi la cuțite”. Cel care a dezvăluit prin ce clipe cumplite a trecut după ce a câștigat primii săi bani este actorul Levent Sali.

Prin mărturisirea sa, dar și prin prezentarea unei delicioase rețete de ciorbă turcească, Levent Sali a sperat să îi emoționeze pe cei trei jurați, și anume pe Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu.

O viață distrusă de droguri

În timp ce prepara ciorba, tânărul actor a mărturisit că nu a avut puterea să se prezinte singur la concurs. El a mai spus că are norocul să aibă prieteni care îl sprijină atunci când face greșeli. Levent Sali a povestit și cum au ajuns să aibă o influență nefastă drogurile asupra sa.

„Am fost la un casting, am ajuns să joc în filme și seriale. Am cochetat cu muzică. Am avut probleme cu drogurile, toți banii pe care i-am produs timp de doi ani i-am dat pe droguri. Jucam la ruletă, am intrat în datorii, mi-am pierdut mașina și tot. Părinții au fost alături de mine și m-au ajutat. Îi iubesc foarte mult și acum sunt alt eu”, a mărturisit acesta.

Surpriză uriașă pentru Sorin Bontea

Când a terminat de pregătit rețeta de ciorbă turcească, actorul Levant Sali s-a prezentat în fața chefilor. Sorin Bontea a avut parte de o supriză foarte mare, juratul dezvăluind telespectatorilor că el și Levent Sali au jucat împreună în același film.

„Băi, o experiență…Mă jur, e cu totul altceva, mă jur! Ce se întâmplă acolo e foarte mișto, ce se întâmplă la filmări”, a povestit Sorin Bontea despre experiența trăită.

Actorul Levent Sali a explicat și de ce a ales această rețetă. El a spus că este turc și își dorește să vadă dacă se pricepe să gătească măcar puțin. Ciorba turcească a fost apreciată de doi din cei trei jurați, care i-au dat două cuțite. În acest fel, actorul va putea merge în următoarea etapă a concursului, potrivit romaniatv.net.