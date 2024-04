Monden Deznodământ neașteptat. Cine a câștigat sezonul 13 „Chefi la cuțite”







Filmările pentru sezonul 13 „Chefi la cuțite” s-au închieiat și, recent, s-a aflat și cine ar fi câștigat competiția culinară de la Antena 1.

Sezonul actual „Chefi la cuțite”, anevoios încă de la început

Noul sezon al emisiunii Chefi la Cuțite a generat multe controverse în mediul public odată ce s-a aflat că foștii jurați Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea nu mai fac parte din echipă. Schimbările au provocat discuții aprinse, însă producătorii show-ului au venit cu o soluție de înlocuire: Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Ştefan Popescu și Chef Orlando Zaharia. Deși filmările s-au încheiat, edițiile continuă să fie difuzate, însă există informații conform cărora câștigătorul ar fi fost deja ales.

Foștii jurați Chefi la cuțite s-au întors la Pro TV

Se pare că Antena 1 a încheiat filmările pentru noul sezon al emisiunii Chefi la Cuțite, chiar dacă episoadele continuă să fie difuzate pe micile ecrane. Decizia de a încheia colaborarea cu Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea a stârnit o mare agitație în mediul online timp de câteva luni. Cei trei cunoscuți bucătari au părăsit show-ul culinar și trustul media, preferând să se alăture echipei de la Pro TV. Aceștia se întorc în postura de jurați la MasterChef, emisiunea care i-a consacrat și care le-a adus nu doar succesul la televiziune, ci și sume considerabile în conturi.

În timp ce cei trei jurați de bază ai emisiunii Chefi la Cuțite și-au luat adio, producătorii au căutat soluții pentru a completa echipa de jurați. Cu eforturi susținute, au reușit să aducă patru noi chefi în locul lor: Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Ştefan Popescu și Chef Orlando Zaharia. A fost o premieră pentru acest show culinar, deoarece pentru prima dată în istoria emisiunii jurații au concurat între ei pentru a forma echipele concurenților. Drumul către finală a fost presărat cu numeroase provocări, iar concurenții au dat tot ce au avut mai bun pentru a avansa în competiție. În final, doar unul a ieșit învingător.

Cine ar fi câștigat sezonul 13 al emisiunii Chefi la Cuțite

Se spune că Mihai Dragomir ar fi câștigat sezonul 13 al emisiunii Chefi la Cuțite, conform postării de pe contul de Instagram al Viperelor Vesele. În etapa finală a competiției culinare, s-ar fi calificat Lăcrămioara Pintilie, Mihai Dragomir și Lucica Susanu.

Mihai Dragomir, în vârstă de 24 de ani, a captat atenția încă de la preselecțiile pentru acest show. El a obținut al patrulea cuțit de aur din partea lui Ștefan Popescu. Ștefan Popescu a recunoscut că îl cunoaște pe Mihai dintr-o școală de bucătari, unde acesta a fost elev. De atunci și până în prezent, juratul a observat o evoluție în munca tânărului.

Surprinzător, Mihai Dragomir ar fi ajuns să facă parte inițial din echipa condusă de Chef Orlando Zaharia, iar mai apoi s-ar fi alăturat grupului coordonat de Chef Alexandru Sautner. Sub îndrumarea acestuia din urmă, Mihai Dragomir ar fi fost desemnat câștigătorul sezonului 13 al competiției de la Antena 1.

Cu ce se ocupă câștigătorul emisiunii de la Antena 1

Mihai Dragomir a avut întotdeauna pasiunea pentru gătit. A pornit de la zero și, pe parcursul timpului, a urmat diverse cursuri de specialitate. A decis să își testeze abilitățile la Chefi la Cuțite și, surprinzător, totul s-a desfășurat fără probleme.

„Am ales să mă mut la București. Mi-am găsit o școală, mi-am găsit un job în unul dintre cele mai bune restaurante la momentul respectiv pe piață. Este un restaurant de fine dining. Am plecat de jos, pe secțiunea de salate, apoi am trecut la carne. (…) Se auzea vorba prin Constanța că a venit un mare chef de la Londra: Alex Crăciun. Mi-am depus CV-ul, voiam neapărat să ajung acolo! Și în cele din urmă m-au contactat. Am lucrat alături de el 8 luni. (…)

Am fost și la câteva competiții internaționale. Am fost la Olimpiada Gastronomică de la Stuttgart cu echipa națională de juniori. Sunt foarte pasionat și am încercat să fac multe chestii într-un timp scurt”, spunea tânărul, în emisiune.

Mihai Dragomir nu era la prima sa experiență în cadrul emisiunii Chefi la Cuțite. A mai participat acum câțiva ani, în timpul mandatului juraților Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu. Din păcate, atunci norocul nu a fost de partea lui.