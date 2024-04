Monden Suma generoasă primită de Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu pentru proiectul MasterChef







Pro TV a reușit să-i aducă înapoi la emisiunea MasterChef pe cei trei jurați consacrați, iar prezența lor promite să sporească audiențele, având în vedere nivelul ridicat de popularitate al lui Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu. Așa că, oferta făcută nu e deloc mică.

Pentru a-i convinge să accepte să se întoarcă, cei de la Pro TV au trebuit să vină cu o sumă destul de generoasă, având în vedere că cei trei jurați primeau și de la concurență bani destul de mulți.

Cât primesc cei trei chefi pentru MasterChef

Chefii Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu ar fi primit aproximativ 300.000 de euro pe an de la Antena 1 pentru contribuțiile lor, conform unor surse din cadrul trustului Intact. Cu toate acestea, cei trei ar fi fost nemulțumiți de faptul că producția genera venituri considerabile din publicitate, dar lor nu le revenea nimic.

Astfel că, Pro TV a ales să ofere aproape dublu de bani celor trei chefi pentru a-i determina să accepte rolul de jurați la MasterChef România, emisiunea care i-a consacrat acum aproximativ 12 ani.

Reprezentanții trustului au fost dispuși să ofere această sumă generoasă mai ales având în vedere că toate emisiunile care au fost difuzate în același interval ca Chefi la cuțite au fost considerabil depășite în audiențe, potrivit news18.ro.

Foștii jurați de la Chefi la cuțite susțin că nu a fost vorba de bani

Deși nu au spus vreodată că ar fi fost vorba de bani, jurații au lăsat să se înțeleagă că despre asta ar fi fost vorba.

Ei au invocat în schimb că neînțelegerile cu Antena 1 ar fi izbucnit după ce au cerut să filmeze un singur sezon pe an, invocând starea de oboseală, dar nu s-a vrut.

„Să știi că nu e nimic nasol. Uite, ca să știi, gândește-te că eu dacă alergam după făcut bani… Uită-te în conturile Antenei 1 și uită-te cât au câștigat ăia, nu noi, că noi am luat pleavă. Noi am luat puțin, am luat cât trebuia să luăm”, a declarat în urmă cu ceva timp chef Cătălin Scărlătescu.