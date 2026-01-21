Dezertare, în interiorul puterii de la Teheran. Apel, pentru intervenția SUA

Un oficial din Ministerul de Interne al Iranului a dezertat și s-a alăturat protestelor aflate în desfășurare în mai multe orașe ale țării, potrivit unei relatări publicate marți de Iran International.

Informația apare în contextul intensificării manifestațiilor împotriva autorităților de la Teheran și al reacțiilor venite din interiorul structurilor statului iranian.

Potrivit sursei citate, identitatea oficialului nu a fost făcută publică din motive de securitate. Acesta ar fi decis să părăsească structurile guvernamentale și să se alăture protestatarilor, invocând apelurile lansate din afara țării către funcționarii statului iranian.

Oficialul a declarat pentru Iran International că decizia sa a fost influențată de mesajele transmise de prințul moștenitor aflat în exil, Reza Pahlavi. Acesta ar fi făcut apel către funcționari și membri ai instituțiilor statului să sprijine manifestațiile împotriva regimului.

„Am răspuns apelului lui Pahlavi”, a afirmat oficialul, explicând că mesajele primite au avut un rol determinant în hotărârea sa de a se alătura protestelor. Potrivit relatării, acesta a considerat că participarea directă la manifestații reprezintă o formă de susținere a revendicărilor exprimate de populație.

În timpul participării la proteste, oficialul a susținut că a fost martor la folosirea deliberată a muniției reale împotriva manifestanților de către forțele de securitate ale Republicii Islamice.

Declarațiile sale descriu modul în care autoritățile ar fi acționat pentru a dispersa mulțimile.

The Times reveals the awful truth: 16,500 protesters killed and 330,000 injured.Two weeks of protests in Iran have caused more civilian deaths than two years of war in Gaza. Yet the world looks the other war, pic.twitter.com/uqZy1SMriO — David Vance (@DVATW) January 21, 2026

„Republica Islamică este nemiloasă și va face orice”, a declarat acesta pentru site-ul în limba farsi. El a mai afirmat că protestatarii și-au exprimat revendicările în mod repetat și clar. „Oamenii au făcut tot ce au putut pentru a-și exprima cererile în mod clar”, a adăugat oficialul citat.

În declarațiile sale, oficialul a făcut referire și la rolul Statelor Unite în actualul context. Acesta a lansat un apel direct către președintele american Donald Trump, solicitând o reacție din partea administrației de la Washington.

„Oamenii îl așteaptă pe Trump, iar dacă nu face nimic, o ură larg răspândită față de el va apărea în rândul iranienilor”, a afirmat oficialul, potrivit Iran International.

Declarația reflectă așteptările exprimate de o parte dintre protestatari privind implicarea actorilor internaționali.

Protestele din Iran continuă să atragă atenția comunității internaționale. La 17 ianuarie 2026, manifestații de susținere a protestelor au avut loc și în afara Iranului.

În timpul unui astfel de miting, demonstranți au fost fotografiați în timp ce proiectau umbre pe un steag național iranian „Leul și Soarele”, utilizat înainte de Revoluția Islamică, conform imaginilor publicate de agenția Reuters.

Situația din Iran rămâne una în evoluție, iar relatările privind poziționarea unor oficiali ai statului față de proteste indică posibile schimbări în dinamica internă a instituțiilor guvernamentale.