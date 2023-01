Detoxifiere în cinci pași simpli. Cum să scapi de kilogramele în plus și să restabilești funcțiile organismului

Sezonul rece nu este atât de încurajator în ceea ce privește alimentația sănătoasă. În această perioadă avem tendința de a mânca diverse alimente bogate în calorii sau grăsimi.

Energia noastră scade, iar frigul de afară ne face să lăsăm exercițiile fizice pentru altădată. Mesele neregulate, bogate în calorii și lipsa activității fizice vin la pachet și cu câteva kilograme în plus. O cură de detoxifiere în cinci pași simpli ne ajută să restabilim funcțiile organismului și să mai dăm jos din kilogramele acumulate.

Detoxifiere în cinci pași simpli

Renunță la cofeină. Energia de dimineață poate fi obținută și într-un alt mod, nu doar cu ajutorul unei cești de cafea. În locul licorii maronii, optează pentru un pahar cu apă caldă, în care pui zeama de la o lămâie. Substanțele din compoziția acestui fruct sunt benefice atât pentru a scăpa de kilogramele în plus, cât și pentru întărirea sistemului imunitar.

Nu sări peste prima masă a zilei. Micul dejun este extrem de important, așa că este indicat să mâncăm alimente bogate în vitamine și proteine. Este recomandat ca prima masă a zilei să aibă sub 400 de calorii și mulți nutrienți.

Alimentația sănătoasă, importantă pentru menținerea sănătății. În sezonul rece avem tendința de a mânca alimente mai puțin sănătoase. Acest obicei nu este unul recomandat de specialiști, care ne sfătuiesc să consumăm fructe și legume proaspete. De asemenea, trebuie să evităm consumul de conservanți sau arome artificiale.

Consumul de lichide, esențial pentru detoxifiere. Apa are numeroase beneficii pentru organism, printre care se numără sistemul nervos, cardiovascular sau digestiv. Pentru a scăpa de kilogramele în plus este important să te hidratezi. În plus, atunci când apare senzația de foame, bea un pahar cu apă și așteaptă câteva minute. S-ar putea ca aceasta să dispară, ea fiind deseori confundată cu senzația de sete.

Pentru un organism sănătos, fă mișcare cel puțin 30 de minute pe zi. O cură de detoxifiere trebuie să conțină și exerciții fizice, nu doar alimentație sănătoasă și hidratare. Dacă preferi o activitate mai relaxantă, optează pentru dans sau orice altceva te face să transpiri.