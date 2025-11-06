Detalii neașteptate despre autorul atacului cu mașina în mulțime din Île d’Oléron

Autoritățile franceze investighează cazul de auto‑radicalizare al șoferului din vestul Franței, în contextul în care bărbatul de 35 de ani a fost implicat într-un incident în care a condus automobilul într-o mulțime pe insula Île d’Oléron, potrivit Reuters.

Ministrul francez de interne, Laurent Nuñez, a declarat că la domiciliul suspectului au fost descoperite „referințe religioase explicite”, indicând un posibil proces de radicalizare individuală.

Conform declarațiilor oficiale, bărbatul ar fi manifestat semne de auto‑radicalizare, un fenomen în care individul adoptă convingeri extreme fără o afiliere directă la organizații teroriste.

Laurent Nuñez a explicat:

„Bazându-ne pe mai mulți factori și pe referințele religioase găsite la domiciliul său, există indicații clare de auto‑radicalizare.”

Autoritățile subliniază că procesul de auto‑radicalizare poate fi complex și că, în cazul acestui bărbat, motivele care au stat la baza comportamentului său urmează să fie stabilite prin evaluări psihiatrice și analiza comunicărilor sale.

Investigațiile vizează percheziții la domiciliu și examinarea înregistrărilor telefonice, pentru a înțelege mai bine parcursul individual de radicalizare.

Reamintim că pe 5 noiembrie 2025, pe insula Île d’Oléron din vestul Franței, un bărbat de 35 de ani a condus intenționat automobilul într-o mulțime de pietoni și bicicliști, provocând rănirea a cinci persoane, dintre care două se află în stare critică.

Incidentul a avut loc dimineața, iar traseul suspectului a durat aproximativ 35 de minute, timp în care acesta a fost observat că se deplasează prin zone frecventate de localnici și turiști.

Suspectul a fost imobilizat de jandarmi cu ajutorul unui pistol cu șocuri electrice, iar la momentul arestării ar fi strigat „Allahu Akbar”.

Vehiculul utilizat a suferit avarii semnificative, inclusiv partea frontală complet distrusă, sugerând acțiunea deliberată a șoferului.

Autoritățile locale au intervenit rapid pentru acordarea primului ajutor victimelor și pentru securizarea zonei, iar investigațiile sunt în desfășurare pentru a determina motivele precise ale atacului.

Procuratura națională antiteroristă urmează să analizeze rezultatele evaluărilor psihiatrice și datele colectate în urma perchezițiilor și examinării telefonului suspectului.

Scopul anchetei este de a stabili dacă procesul de auto‑radicalizare a avut o legătură directă cu atacul sau dacă alte factori au fost implicați.

Ministrul Nuñez a subliniat:

„În acest moment, dosarul va fi examinat cu atenție pentru a înțelege dacă motivul principal este extremismul religios sau alte cauze.”

Comunitatea locală a fost mobilizată pentru a sprijini victimele, iar autoritățile monitorizează situația pentru a preveni eventuale incidente similare, având în vedere atenția asupra fenomenului de auto‑radicalizare.