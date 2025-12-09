Destin frânt în Rusia. Un tânăr matematician, torturat și acuzat de „înaltă trădare” chiar înainte de a pleca la studii în Franța

Leonid Katz, un proaspăt absolvent de matematică al Școlii Superioare de Economie din Moscova, a fost arestat preventiv sub acuzația de „înaltă trădare”, după ce ar fi făcut donații către o organizație caritabilă care ajută copiii ucraineni. Tânărul a fost supus timp de două luni unui șir de arestări administrative și torturii din partea forțelor de securitate ruse, relatează publicația științifică independentă T-invariant.

Coșmarul lui Katz a început pe 30 septembrie, chiar în momentul în care se îndrepta spre aeroport. Tânărul matematician urma să zboare în Franța pentru a începe un program de masterat, fiind acceptat la instituții prestigioase precum École Normale Supérieure și Universitatea Paris-Saclay. În loc să ajungă la Paris, el a fost ridicat de ofițeri în civil și urcat într-un vehicul nemarcat.

Potrivit surselor citate de T-invariant, în prima zi de detenție, forțele de securitate l-au torturat pe Katz cu șocuri electrice și au folosit violența fizică pentru a-l obliga să semneze coli albe de hârtie. Ulterior, a fost predat poliției, intrând într-un mecanism cunoscut sub numele de „caruselul arestărilor” – o metodă folosită de autoritățile ruse pentru a ține o persoană în detenție continuă sub pretexte minore, până la fabricarea unui dosar penal major.

Timp de două luni, Katz a primit condamnări succesive pe bandă rulantă: 1 octombrie: Arestat pentru „înjurături” și „nesupunere față de poliție”. 16 octombrie: Rearestat imediat după eliberare, sub acuzația de „înjurături”. 1 noiembrie: Condamnat la încă 15 zile de închisoare pentru „refuzul de a prezenta pașaportul”. 18 noiembrie: Încă 15 zile de detenție pentru presupuse înjurături lângă un iaz din nordul Moscovei, deși el se afla deja în custodia statului.

Un cunoscut al matematicianului a declarat că toate motivele invocate în ordinele judecătorești sunt false, Katz fiind ținut în tot acest timp în centrul de detenție Saharovo.

Pe 2 decembrie, Judecătoria Meșcianski din Moscova a primit cererea anchetatorilor de a-l aresta pe Katz sub acuzația de „trădare”. Deși fișa cazului a dispărut între timp de pe site-ul instanței, Mediazona a reușit să documenteze schimbarea încadrării juridice.

Cazul lui Leonid Katz urmează un tipar sumbru, similar cu cel al fizicianului Artem Horoșilov, care a fost condamnat la începutul lunii decembrie la 21 de ani de închisoare pentru „trădare”, tot pentru sprijinirea unor fundații caritabile ucrainene. Avocatul și familia lui Katz refuză să comenteze situația, cel mai probabil de teama repercusiunilor.