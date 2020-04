Mai jos, redăm integral postarea scrisă de medicul nutriționist Mihaela Bilic:

„Pătrățelele amărui care ne fac să vedem viața în roz

Povestea ciocolatei începe cu mult înainte de Hristos, odată cu apariția arborelui de cacao, însă abia acum 3000 ani putem vorbi de o cultură propriu-zisă, făcută de maiași. În Europa arborele devine cunoscut abia în 1735, când botanistul Karl von Linne îl botează “Theobroma cacao” (adică “băutura zeilor”), datorită virtuțiilor care i se atribuiau încă din era precolumbiană. Tot el spunea că “bobul de cacao este un fenomen unic al Naturii- niciodată nu vom găsi atâtea calități reunite într-un fruct atât de mic!

Miraculosul bob de cacao are o poveste interesantă încă de la geneză: un arbore de cacao face până la 500 flori pe an, însă doar 1-2% dintre ele se vor transforma în fruct- o păstaie care are forma unui balon de rugby și conține 30-50 boabe de cacao. Într-un an, un arbore de cacao nu poate produce mai mult de 0,5- 2kg de astfel de boabe prețioase.

Cum de a reușit acest bob negru și amar adus de Cristofor Columb din America de Sud, să cucerească o lume întreagă? Timp de două secole ciocolata fost consumată sub formă lichidă și abia după 1900 a fost transformată într-un produs solid, pentru care se spunea că “merită să-ți vinzi sufletul diavolului”. Din punct de vedere nutritiv boabele de cacao conțin 50-57% grăsimi (unt de cacao), 12%fibre și 5-7% proteine. Din acest unt de cacao, amestecat cu pulbere de cacao, zahăr, vanilie, lapte și alte mirodenii, ia naștere ciocolata.

Însă nu macronutrienții dau valoare ciocolatei, ci oligoelementele precum minerale, amine cu efect euforizant și alcaloizi cu efect stimulant. Ciocolata neagră posedă o acțiune antioxidantă ieșită din comun datorită polifenolilor ce pot reprezenta 12-48% din greutatea bobului de cacao.

Un singur pătrățel de ciocolată neagră cu 70% cacao conține de 2 ori mai mulți polifenoli decât un pahar de vin roșu și are un efect antioxidant identic cu o ceașcă de ceai verde corect infuzat. Iar când spui “antioxidant”, spui protecție împotriva bolilor și a îmbătrânirii (inclusiv cea cerebrală), scăderea riscului de cancer și a incidenței bolilor cardiovasculare🥳

Și asta nu e tot! Ciocolata are efecte psiho-stimulante și tonifiante, datorită unui compus asemănător cafeinei, numit teobromina. Pe lângă ea, în bobul de cacao mai găsim:

-cantități mari de minerale (magneziu, potasiu, fier, fosfor, crom), esențiale pentru funcționarea sistemului nervos

-fenilalanină și feniletilamină, substanțe care ne fac să ne simțim “în al 9-lea cer”, cresc nivelul endorfinelor și acționează similar unui antidepresiv;

-anantamida, un compus care stimulează receptorii cerebrali și produce stare de bine, bucurie, plăcere extremă și euforie.

Ciocolata are un efect paradoxal: induce o stare de bine, de liniște și relaxare, dar în același timp trezește simțurile, are proprietăți tonice și dinamizante, adică este un afrodisiac. Cu o porție de 20g/zi de ciocolată cu minim 70% cacao putem asigura organismului un aport de substanțe esențiale pentru starea lui de bine- câteva pătrățele amărui care ne protejează organismul de tot ce e rău și ne fac să vedem viața în roz.

P. S. Pentru cei care vor să știe câte calorii are ciocolata, am să le spun că nu contează, la așa o “doză” este mai degrabă medicament, decât aliment” a scris Mihaela Bilic pe Facebook.