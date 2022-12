Descoperire ciudată în Crișul Repede. Un peşte Piranha, extrem de periculos, descoperit sub Podul Centenarului din Oradea. Foto

Șeful Gărzii de Mediu Bihor a confirmat descoperirea și a alertat și alte instituții, pentru declanșarea unei anchete care să conducă la identificarea persoanei iresponsabile care a aruncat peștele în Criș, dar și la lămurirea ipotezei privind eventuala existență a Piranha în apa, mult mai caldă.

„Piranha este un pește agresiv, carnivor și foarte vorace. Dacă s-ar înmulți în Criș, ar fi un pericol pentru întreaga faună, fiindcă ar devora ceilalți pești”, a explicat unul dintre ecologiști.

Un Piranha cu burtă roșie a fost găsit în vecinătatea Podului Centenarului, din Oradea

„Am vrut să curățăm unul dintre locurile de pescuit din centrul orașului, de pe malul stâng al Crișului Repede, sub Podul Centenarului. La un moment dat, scoțând de pe mal cârpe și alte mizerii, am văzut plutind exemplarul de Piranha. Era mort, dar de puțin timp, cea mai probabilă explicație fiind că temperatura apei a scăzut în noaptea de marți spre miercuri sub 10 grade”, a relatat unul dintre cei doi orădeni.

Sursa foto: Bihoreanul

„Sper să fi fost un accident. Peştele a fost aruncat, recent, în Criş, probabil de un colecţionar de peşti exotici. Vom încerca să găsim persoana, pentru că această specie este un pericol pentru ecosistemul indigen, iar amenda pentru astfel fapte este între 7.500 lei şi 15.000 lei”, a declarat comisarul șef al Gărzii de Mediu Bihor, Sever Șerban.

Începând de vineri, comisarii Gărzii de Mediu și reprezentanții Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor vor face verificări pentru a se asigura că alte specii nu au fost afectate de piranha.

Până nu se află de unde a apărut acest peşte periculos situația rămâne „îngrijorătoare”

„Vom verifica să nu cumva să fi fost aruncaţi şi în Peţa, căci aici ar avea condiţii de supravieţuire şi, fiind răpitori, ar face ravagii printre speciile indigene”, a mai spus Sever Șerbănescu.

Astfel, a fost readusă în atenție lipsa evidenței a deținătorilor de animale exotice periculoase, problemă ridicată și în trecut, după ce un orădean a aruncat la tomberon trei pitoni.

„Aşa cum câinii periculoşi sunt definiţi prin lege şi trebuie declaraţi, aşa ar trebui să fie şi animalele sălbatice care ajung în captivitate ca animale de companie, de multe ori fără ca proprietarii să cunoască pericolul pe care îl pot reprezenta”, mai spune șeful Gărzii de Mediu Bihor, citat de ebihoreanul.ro.