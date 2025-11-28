Deputatul Mihai Fifor avertizează: Situația lui Moșteanu vulnerabilizează România la NATO

Social-democratul Mihai Fifor îl acuză pe Ionuț Moșteanu de lipsă de onestitate de pe urma situației incerte în legătură cu studiile universitare ale oficialului USR. Situația a culminat până în momentul în care, vineri, 28 noiembrie, Ionuț Moșteanu și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Apărării pe pagina sa de socializare: „Fac acest gest cu respect față de Armata Română”.

Deputatul PSD Mihai Fifor a lansat joi seară, 27 noiembrie, în mediul online un apel la adresa lui Ionuț Moșteanu în care îl acuza de lipsă de onestitate, de un parcurs universitar „confuz” și „inconsistent”. La doar câteva ore, în ziua următoare, vineri, 28 noiembrie Moșteanu și-a anunțat demisia din funcție.

Acesta din urmă a declarat pe pagina sa de Facebook că nu dorește ca discuțiile referitoare la trecutul său educațional să afecteze actul de guvernare într-un moment sensibil pentru România și Europa.

În mesajul său, Mihai Fifor afirmă că ministrul și-ar fi prezentat în mod eronat anii de studii. Deputatul PSD a sugerat că aceștia ar fi fost „rescriși” în mai multe forme și că absolvirea reală ar fi avut loc abia în 2015, mai târziu decât figura inițial în CV. „Te întrebi până unde merge impostura”, a scris deputatul PSD.

El susține că fostul ministru „sfidează o țară întreagă” prin refuzul inițial de a pleca din funcție și avertizează că situația reprezintă o vulnerabilitate pentru Ministerul Apărării.

Într-un interviu acordat ulterior pentru Evenimentul Zilei, Mihai Fifor susține că doar Moșteanu poate explica motivul pentru care și-ar fi modificat datele din CV. „Înțelege acum că a greșit cetățenilor României, celor care l-au investit cu încredere atunci când l-au trimis în Parlamentul României ca deputat”, afirmă deputatul PSD.

Mihai Fifor subliniază importanța funcției de ministru al Apărării, pe care o descrie ca având „o încărcătură simbolică uriașă”.„Domnul Moșteanu, atunci când a acceptat această nominalizare, ar fi trebuit să se gândească foarte, foarte bine la background-ul său educațional, dar nu l-a interesat chestia asta”, a declarat social-democratul pentru Evenimentul Zilei.

Despre motivele posibile ale modificării anilor de studii, Fifor declară că „nu știu ce l-a îndemnat să-și cosmetizeze CV-ul și de ce a dorit să facă lucrul acesta, dar e clar că nu i-a făcut un bine. Eu cred că e foarte important să încercăm să fim onești”.

În opinia lui Mihai Fifor, scandalul legat de studiile ministrului nu este doar o problemă de integritate personală, ci una care atinge direct credibilitatea României în plan extern.

„Pe plan extern, acolo unde ministrul Apărării din România se așază la masa mare a NATO, să nu credeți cumva că cei care se află acolo nu au cunoaștere despre omologul din România. Ori chestiunea aceasta vulnerabilizează foarte, foarte mult o țară atunci când cel trimis să ne reprezinte acolo poate avea genul acesta de vulnerabilități”, adaugă Mihai Fifor.

În plan intern, spune el relația dintre ministrul Apărării și militari se bazează pe „încredere, onoare și respect”. „Cum ar mai fi putut ministrul Moșteanu să se așeze vreodată la masă cu generalii Armatei României și cum ar fi putut să apară în fața militarilor, oameni au jurat să respecte țara, totul bazându-se pe încredere și pe onoare?”, se întreabă deputatul.

Întrebat cum ar putea fi evitate în viitor astfel de situații, Mihai Fifor afirmă că responsabilitatea aparține în primul rând partidelor politice. În opinia sa, „onestitatea este singurul lucru care se poate face, iar cei care cu adevărat pot fi împinși în față, ei trebuie împinși în față. Iar cei care au genul ăsta de vulnerabilități ar fi bine să fie deschiși față de conducerile partidelor lor și să nu accepte genul acesta de demnități”.

La scurt timp după valul de critici, Ionuț Moșteanu a anunțat că demisionează. În mesajul publicat pe rețelele de socializare, el spune că își asumă decizia „din respect față de Armata Română”.

„Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română”, a scris Moșteanu. El afirmă că nu dorește ca discuțiile despre „formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani” să distragă atenția de la misiunea instituțiilor de apărare.