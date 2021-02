Un deputat PSD din Iași a pierdut „războiul” cu Marele Uriaș Prietenos, una dintre cele mai populare cărți pentru copii.

După Marius Ostaficiuc, un politician PSD din Iași, a reclamat faptul că în volumul „Marele Uriaş Prietenos” de Roald Dahl sunt greșeli gramaticale, Protecţia Consumatorului Iaşi a interzis comercializarea celebrului şi a amendat o librărie.

Cu toate acestea, Instanța a anulat sancţiunile după ce a constatat că ceea ce erau clasificate drept „greșeli” de politician erau, de fapt, modalitatea de exprimare a personajului principal. Ba mai mult, unele dintre cuvintele inventate de Roald Dahl şi reclamate de Ostaficiuc au fost incluse în Dicţionarul limbii engleze – ediţia Oxford.

Revolta politicianului din Iași a început în urmă cu cinci ani, moment în care acesta el a sesizat Oficiul pentru Protecţia Consumatorului (OPC) cu privire la faptul că a găsit în volum „cuvinte care nu există” şi ”greşeli gramaticale”. OPC i-a dat dreptate şi a decis interzicerea comercializării cărţii şi amendarea librăriei în care se vindeau exemplare cu 1.000 de lei.

Ulterior, s-a dovedit că autorul face în mod intenționat ca personajul principal să vorbească astfel, acesta fiind unul dintre lucrurile care îl făceau îndrăgit. Astfel, judecătorii, la solicitarea firmei care administra librăria, au anulat sancțiunile, scrie G4media.

Un deputat PSD Iași a pierdut „războiul” cu Marele Uriaș Prietenos. Cum se apără politicianul

„În 2015, la solicitarea unor părinți îngrijorați că limbajul agramat al Uriașului prietenos din cartea lui Roald Dahl ar putea afecta deprinderile lingvistice ale copiilor lor, am dus, într-adevăr, în spațiul public acel subiect. Am citit pasaje din modul în care personajul se exprima și, la vremea aceea, îngrijorarea părinților mi s-a părut legitimă.

De asemenea, am considerat că e vorba despre o deficiență de traducere în limba română și că Editura Artur a fost neglijentă, lăsând să se strecoare în carte o serie de greșeli. Demersul meu a fost unul civic, impulsionat și de reacțiile unor părinți ce mi-au semnalat aceste aspecte. Era și perioada în care se folosea tot mai mult Google translate, metodă de traducere aproximativă. Nu îmi propusesem să mă răfuiesc nici cu Editura, nici cu Dahl, nici cu Uriașul, ci doar atrăgeam atenția unei instituții a statului, în speță OPC, asupra unei probleme.

Între timp mi-am nuanțat opinia. Am citit cartea, am înțeles mizele autorului și modul de construcție a personajului și, sincer să fiu, am devenit eu însumi un simpatizant al Uriașului cu pricina. În continuare cred că, scoase din context, practicile acestea de mutilare lingvistică au gradul lor de periculozitate. Pe de altă parte, însă, când ai imaginea întregului, le percepi ca simple și nevinovate jocuri lingvistice.

Pe un teren tânăr, pot apărea oricând greșeli care, odată sădite, vor putea fi eradicate mult mai anevoios decât dacă se cunoaște forma/structura corectă. Nu o spun eu, o spun tratatele de pedagogie”, spune deputatul PSD.