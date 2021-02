Alianţă PSD-PNL la Consiliul Local Iaşi? Este o întrebare la care senatorul social-democrat are un răspuns.

Maricel Popa a declarat în conferinţa de presă de vineri că PSD propune candidat propriu pentru postul de viceprimar al Iaşiului. În acest context nu este exclusă o alianţă cu PNL.

De cealaltă parte, primarul liberal Mihai Chirica susţine că o eventuală înţelegere PNL-PSD va fi discutată în PNL Iaşi.

Alianţă PSD-PNL la Consiliul Local Iaşi

„Sunt oameni responsabili şi în PSD şi în PNL. Sunt convins că şi în USR-PLUS”, a declarat Chirica despre alianţa pentru Consiulul Local Iaşi.

Şeful social-democraţilor ieşeni a subliniat că PSD Iaşi este în „opoziţie constructivă” la Iaşi. E un motiv suficient pentru a nu exclude o alianţă cu PNL pentru alegerea celor doi viceprimari ai municipiului.

„Noi suntem în opoziţie, dar într-o opoziţie constructivă. Nu vom susţine niciodată un viceprimar de la alt partid.

Când subiectul va fi pe ordinea de zi vom propune candidat propriu pentru postul de viceprimar. Avem 5 consilieri locali. Biroul Judeţean va decide care este cel mai bun candidat pentru viceprimar”, a punctat Popa.

Liderul PSD Iaşi a completat că fiecare proiect ce vizează dezvoltarea Iaşiului va fi discutat în Consiliul Local. „PSD Iaşi nu va negocia PUZ-uri sau altceva”, a mai spus Maricel Popa.

„Noi nu avem niciun consilier local cu interese imobiliare chiar dacă mi-am atras afrontul unor colegi. Iaşiul poate intra în blocaj şi ne gândim pe viitor că trebuie să susţinem interesele oraşului.

Iaşiul trebuie să se dezvolte şi să continue proiectele europene. Săptămâna viitoare vom avea un BPJ la PSD Iaşi şi vom discuta organizat, deciziile nu se iau unilateral.

Dar vom merge cu candidatul nostru, indiferent cu cine vom face alianţă”, a mai adăugat preşedintele PSD Iaşi.

Reacţia lui Mihai Chirica cu privire la alianţa PSD-PNL

Tot vineri, primarul PNL al Iaşiului, Mihai Chirica, a spus: „Sunt oameni responsabili şi în PSD şi în PNL. Sunt convins că şi în USR-PLUS. Nu sunt factor responsabil sută la sută în PNL ca să iau o decizie pe persoană fizică, trebuie luată o decizie politică.

Dacă putem pune umerii pentru dezvoltarea municipiului şi judeţului Iaşi, cu sau fără funcţii, hai să o facem.

De funcţii ne vom umple şi ne vom şi sătura la un moment dat, că aşa se întâmplă în politică. După ce ai obţinut o funcţie începe să-ţi pară rău.”

La aceste discuţii s-a ajuns pentru că în Consiliul Local există un blocaj politic. În prezent, niciun partid nu deţine majoritatea simplă.

PNL are 11 mandate de consilieri, USR PLUS 9, PSD 5, iar PMP are două mandate. De ce nu are municipiul Iaşi viceprimari?

Răspunsul este la USR PLUS, care a refuzat propunerea PNL Iaşi de a forma majoritatea în consiliu, acuzând corupţia din Primăria Iaşi.

În aceeaşi conferinţă de presă, Maricel Popa a mai declarat: „Liberalii au transformat capitala culturii în capitala penalilor. Nu mai ştiu cui să cer demisia din rândul actualilor penelişti!”

PSD.Iasi