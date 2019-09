13 septembrie

Pașaportul Nansen. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 13 septembrie s-au născut Claudette Colbert, Jacqueline Bisset, John Pershing, Milton S. Hershey, Sergiu Al-George, Bela Karoly, Sofia Vicoveanca, Edgar Papu.

În calendarul creștin-ortodox, cel ieftin, de zece lei, sunt: Înainte-prăznuirea Înălțării Sfintei Cruci, Târnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim și Sfinții Corneliu Sutașul și Ciprian din Cartagina.

Tradiţional, în „Kalendar”, pe 13 septembrie este Ziua Ursului, fiind ultima zi din an dedicată acestui animal de temut. Vremea se răceşte şi în curând ursul trece în starea de hibernare, atât de invidiată de oamenii neoliticului care trebuiau să se lupte în continuare cu iarna nemiloasă şi fiarele flămânde.

Interdicţiile sunt numeroase şi pedepsele severe pentru nerespectarea lor. Amintim că nici vacile nu se mulg, iar după ce Soarele trece de amiază este strict interzisă munca de orice fel. Treburi de țărani, dar sunt importante în pustnicia mea.

Este vineri, 13, ca în orice lună care începe duminică. Vineri, 13 o să mai fie în decembrie, anul acesta. Bun ca să fiu în ton o să văd ceva horror, de exemplu ”Friday, the 13th”. Una din franciză, văd eu care. Sau ceva cu Jason, neapărat cu topoare și cu drujbe…

„Evenimentul Zilei” de 13 septembrie este legat de… ciocolată. În această zi, în anul 1857 s-a născut Milton Snaveley Hershey „omul de ciocolată” care în 1903 construieşte în SUA cea mai mare fabrică de ciocolată din lume ca să fabrice „batoanele de ciocolată Hershey”, binecunoscutele „tablete de ciocolată” de astăzi. El pune bazele şi Fundaţiei Hershey, prin care imensa sa avere a fost folosită pentru educaţia şi ajutorul copiilor sărmani.

Pe 13 septembrie 1909 a fost premiera operetei „The Chocolate Soldier”, la New York. Un imens succes! Melodiile „My Hero” şi „Falling in Love” se mai cântă şi astăzi, sigur, sub diverse alte ritmuri şi aranjamente muzicale.

Autorul romanului „Charlie and the Chocolate Factory” (1964) care l-a avut model pe Hershey, scriitorul Roald Dahl, s-a născut tot pe 13 septembrie. Nu mai pomenesc de filmul cu Johnny Depp, nu?

Dar, în România, 13 septembrie este Ziua Pompierilor.

13 septembrie a fost ales pentru episodul glorios, de acum 171 de ani, dar foarte neclar, la fel ca multe episoade mai recente, de exemplu, din decembrie 1989. Lupta pompierilor din Dealul Spirii. Pompierii, având o formaţie de dimensiunea unei companii – împotriva unei întregi armate otomane care intra în Bucureşti să stingă Revoluţia din 1848! Va povesteam despre varianta istorică în https://evz.ro/horoscop-170-de-ani-de-la-atacul.html/2?v=347635.

Dar despre altceva doream să vă istorisesc, despre Pașaportul Nansen.

Paşaportul Nansen era eliberat, la cerere, între cele două războaie mondiale, celor care doreau să fie consideraţi apatrizi, celor care nu mai recunoşteau apartenenţa lor la o ţară, la o naţiune. Dezaprobarea şi dezgustul pentru regimul politic şi viaţa din ţara de origine a făcut ca nume mari ca Igor Stravinsky, Marc Chagall, sau Anna Pavlova să fie posesori ai câte unui paşaport Nansen.

Şi nu numai ei, ci aproape jumătate milion de persoane, în general refugiaţi politici, autoexilaţi de conştiinţă, mulţi intelectuali, medici, arhitecţi, ingineri, artişti, filozofi.

După primul război mondial a apărut problema persoanelor fără ţară, persoane care, parţial, s-au constituit într-un val de refugiaţi. Situaţia a fost agravată de războiul civil din Rusia. Mai toţi aceşti oameni nu aveau acte de identitate, sau nu le arătau. Soluţia a fost dată de celebrul explorator, chimist şi inventator, om politic de succes, norvegianul Fridtjof Nansen. Sub egida Ligii Naţiunilor el a proiectat paşaportul care îi poartă numele, reluînd un mai vechi concept al Crucii Roşii şi care, iniţial, era eliberat doar de Oficiul Nansen din Norvegia şi care, tot iniţial, trebuia să rezolve problema identităţii refugiaţilor. Oficiul a primit în anul 1938 Premiul Nobel pentru Pace pentru întreaga activitate, a fost ultimul an de funcționare, dar şi ca încă o recunoştere postumă a meritelor marelui norvegian, Fridtjof Nansen care primise acelaşi premiu în 1922, anul în care a fost emis primul paşaport.

Apoi 52 de ţări au început să emită paşapoarte Nansen. Secretul paşaportului apatrid era că persoana care primea acest act de identitate trebuia să părăsescă teritoriul statului emitent şi să nu se mai întoarcă înapoi niciodată. Putea, însă, călători oriunde. Aşa au scăpat ţările occidentale de o parte din valul de refugiaţi, plimbându-i de colo-colo. Nu este o idee bună pentru ”refugiații” musumani?

Acest aspect a făcut ca paşaportul Nansen să fie dorit de dizidenţi, în general de cei cu o stare materială relativ bună, dar care nu mai suportau inepţiile politice şi viaţa de zi de zi din ţara lor de origine. Şi care doreau să nege apartenenţa lor la o ţară, la o naţiune, ca act voit politic. Discriminarea şi persecuţiile din Europa au făcut ca mai multe sute de mii de evrei să ceară şi să obţină paşaportul Nansen. Chiar Einstein a fost posesorul, adevărat, pentru scurt timp, al unui paşaport Nansen.

În America paşaportul Nansen era foarte bine primit, se explică pe insula Ellis, la Muzeul imigrării. “Prezenţa unui paşaport Nansen era un semn că posesorul nu era de acord cu ce se petrecea în Europa. Nici noi nu eram de acord.” Omul de media, de excepţie, care este Denise-Marie Theodoru spune : “Am considerat întotdeauna că Statele Unite sunt o Europă mai bine făcută. Mult mai bine făcută de oameni veniţi aici decepţionaţi de ce se întâmpla în Europa!”

De ce paşaportul Nansen? Oricum, astăzi nu se mai eliberează. Dar dacă s-ar emite din nou, oare câţi români ar solicita paşaportul Nansen?

Surse din societatea civilă susţin că multe milioane de români dintre cei care au plecat să muncească în străinătate, nu se gândesc, în nici un caz, să se mai întoarcă în ţară şi că urmăresc naturalizarea în spaţiul respectiv. În ultimii treizeci de ani au plecat din ţară, aceleaşi surse spun, un număr enorm de cetăţeni români, printre care circa 53.000 de absolvenţi de studii superiore, unii cu o vechime mai mare de cinci ani în activitate. Acest lucru contribuie la reducerea drastică a nivelului de trai a populaţiei rămase în ţară, pe lângă gravele greşeli politice şi structurale.

De fapt limita roşie de suportare a populaţiei a fost depăşită. Hoţia şi batjocura faţă de populaţie nu au fost niciodată la aceste cote. Mulţi, din ce în ce mai mulţi se întreabă cu ce au greşit de s-au născut români! Sunt destui oameni cinstiţi şi harnici, se munceşte mult, dar fără folos în România, dar din nefericire oamenii onorabili sunt prizonierii “sistemului ticăloşit”, al unui grup de clovni tragici, unii politici, putrezi, dar putrezi de bogaţi şi a masei imbecile și cupide de hoţi şi puturoşi.

România are un record trist, circa 32% din populaţie are cazier. În general este vorba de găinării mărunte, făcute din disperare şi de foame. Dar se simte tensiunea care domneşte în populaţie şi climatul violent din familii, sau crimele făcute cu sânge rece sunt doar un semn. Lumea este din ce în ce mai nemulţumită. Gradul de entropie, dezorganizarea, atinge în România un nivel neacceptabil.

Se “greşeşte” din ce în ce mai des, oriunde, fie la stat, fie în privat. Oamenii par absenţi, preocupaţi de altceva. Mai oriunde se afişează o atitudine de “poker face”. Nesimţirea, nepăsarea. Este un mod conştient, sau nu, prin care populaţia saboteză sistemul. Şi nu mai este dispusă să suporte. Deocamdată populaţia este hipnotizată de zvârcolirile meşteşugite ale hidrei politice cuprinsă de orgasmul alegerilor prezidențiale. Poate, totuși… apare un om providențial – speranța există întotdeauna. Dar un amănunt, un ce acolo, poate fi oricând un catalizator, un declanşator, pentru ura şi furia populară. Toate la timpul lor.

Recunosc, cu disperare şi durere, că am eşuat. Dar încă nu renunț, după cum vedeți. Mi-am irosit viaţa, banii şi energia. Am încercat, aşa cum am putut, în afaceri, educaţie, politică, media, împreună cu alţii, prea puţini, să construim o Românie modernă şi democrată, un loc plăcut şi sigur unde să trăieşti respectând legea, să munceşti şi să aduni încet şi solid avere dacă te duce braţul şi mintea, drept şi cinstit şi să-ţi creşti copii frumos şi în spirit creştin. Şi lumea să fie cu zâmbetul pe buze, pentru că trăieşte într-o ţară bună, cu un viitor previzibil.

Am crezut că în Grădina Maicii Domnului este loc pentru un trai decent pentru toată lumea. Mea culpa! Am fost învinşi, tragic şi nemeritat, de o mână de ticăloşi lacomi care sfideză realitatea, legile, credinţa şi mai orice, de nesimţirea devenită politică naţională şi de masa de hoţi şi leneşi. Am studiat religia, magia, astrologia, paranormalul crezând naiv şi prosteşte că cine ştie ce blestem este pe capul ţării acesteia. Cel puţin am învăţat nişte lucruri importante. Dar nu l-am ascultat pe bunul profesor, exemplu de viaţă, pe Mircea Eliade : “… numai visa atâta, adevărul este unul singur: dacă te bagi în troacă, te mănâncă porcii. Nu poţi să te lupţi cu o floretă împotriva unei armate de topoare”.

Cu toate că ştiu că nici în străinătate nu este o perioadă bună, oriunde, cu câteva excepţii, este mai bine decât în România pentru un om muncitor, cinstit şi harnic şi care vrea să rămână onorabil. Ştiu foarte bine frustrările exilului, dar mai ştiu că nu prea îţi pasă de ţara de adopţie, ba poţi să faci haz de tâmpeniile de acolo. Nu sunt ale tale, nu rezonează cu inima ta. Nu te duce la disperare ca prostia, vulgaritatea, corupţia, hoţia şi sărăcia din ţara ta. Țara de adopție nu este ţara ta. Sigur, sunt și cei care ”se integrează”. Dar, eu vorbesc despre români. Patriotismul nu este o iubire pentru un spaţiu geografic ci pentru un anumit timp din viaţa ta. Cu toate că spuneam adesea, aflat aiurea, în lume : Soarele răsare de la Bucureşti! Păstram adânc în inima mea o senzaţie puternică şi nelămurită, ca o dragoste neconsumată din adolescenţă, iubire care era dorul de ţară. Acum sunt un apostat, nu mai cred, nu mai simt că “valorile” româneşti contemporane îmi aparţin. De fapt, le urăsc cu patimă și convingere!

O mare dragoste se poate transforma într-o mare decepţie. Poate că mi-e dor de un paşaport Nansen! De fapt, în pustnicia mea, sunt în afara timpului și spațiului actual, posed un imaterial și spiritual pașaport Nansen.

Cu, sau fără, pașaport Nansen, trebuie să recuperez timpul pierdut, ce n-am făcut, ce n-am citit, ce filme n-am văzut, pentru că mâine este, în definitiv, o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC Vineri și 13, pe deasupra – nu prea ai spor! Superstiție, sau realitate, totuși oferă-ţi o pauză. Nu te băga la bătaie, nu intra la uzură, eforturile făcute astăzi nu duc nicăieri. Ai ocazia sa-ti faci ceva duşmani in plus, daca vei relata cu lux de amanunte, in cercul prietenilor, care este portretul-robot al unui ratat. Cu toate ca totul pare o mare comedie, sau un scenariu care nu a fost bine montat, te complaci în continuare in jocul acesta, fie că este la serviciu, fie amoros. Nu eşti deloc mulţumit! Seară plăcută, poate la un film nou, poate la o terasă cu familia sau prietenii.

TAUR Lumea contemporană este superficială, aşa că trebuie să arăti bine, ca să ai ușile deschise. Astăzi nu fii zgârcit, trebuie să te îngrijeşti şi să te îmbraci bine, ca să fii luat în seamă! Evită, astăzi, discuţiile cu membrii familiei, cu anturajul foarte apropiat sau cu partenerii de afaceri asupra proprietatilor comune. Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare fără multe consultări şi discuţii sterile. Pe de altă parte apare un aspect malefic, o cuadratura, dar se poate să fie doar o influenta negativa generala, o perioada mai neconfortabila care se intinde pe cateva zile, o indispozitie ca sa zicem asa, si mai putin un necaz concentrat.

GEMENI Dimineața, pe lânga o oarecare întarziere generală, o amânare a unor activități, îţi aduce și posibilitatea rezolvării unei probleme de familie ce nu putea fi soluţionată până acum. Din întâmplare sau tocmai ăsta este geniul zodiei, reuşeşti mai întotdeauna să te găseşti la locul potrivit şi la momentul indicat, fie că este vorba de bani, profesie, legături sociale sau amor. Cu Mercur afectat, s-ar parea că ai capul mare şi limba împiedicată. Nu te băga, când nu trebuie! Dar pe termen lung, adică pe săptămâna viitoare, gândind strategic, lucrurile se mai aranjează. O propunere sau o ofertă te face să nu mai dormi noaptea. Până la urmă iei o hotărâre, dar vei constata că ai întârziat, ca întotdeauna!

RAC Ca rezultat la efortului trecut şi al hărniciei tale, astăzi ai o veste bună despre o posibilă îmbunătăţire a statutului tău la serviciu. Sau o veste bună despre familie, rude, prieteni. Ziua de azi este sub semnul discuţiilor neterminate. Ca un făcut timpul te presează şi mereu nu termini ce ai de spus. Nu ai timp să stabileşti ceea ce doreai, de fapt. Astăzi, comunicarea suferă. Aspecte favorabile afacerilor şi deciziilor importante. De asemenea o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul realizărilor.

LEU Există un procent mare de imperialism leonian în caracterul tău, dar astăzi trebuie să fii mai flexibil, încearcă să convingi prin paşi mici, fără să dai dovadă de dictatură africană. Altfel, îngrijiri, cosmeticale, masaje şi sauna cât te ţine punga. Şi reparaţii la instalaţiile casei, acoperişul, aerul conditionat, garajul, ca să nu mai vorbim de 4×4 care-i trebuie cauciucuri şi reparate suspensiile. Asta în cazul în care posezi inventarul de mai sus, că doar nu o să te apuci să repari metroul! Profesional treburile par să meargă ceva mai bine, dacă nu ai fi tot timpul fascinata de găsirea formulei care să te umple de bani. Frustrarea asta permanentă te impiedică să fii fericit şi să te bucuri de micile momente delicioase care formează starea de bine, cotidianul nostru cel balcanic!

FECIOARĂ Astăzi ai ceva de sărbătorit, poate ziua de naştere, stelele au fost bune cu tine, aşa că s-au hotărît să-ti îndrumă paşii, mai spre seară, spre un loc unde poţi să te distrezi foarte bine! Proiectele începute în această perioadă, în această zi, adică, pot aduce rezultate excelente. Totuşi, este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doreşti să cumperi obiecte de folosinţă îndelungată, în special electrocasnice. Evită imprumuturile de bani, nu juca la jocurile de noroc – în această perioadă eşti sănătos dar nu şi norocos. Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, scurte călătorii. Primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni.

BALANŢĂ Este o situaţie obiectivă, nu te stresa inutil, păstrează-ţi calmul şi aşa poți găsi soluţia optimă la problemele tale. Cel puțin asta este o explicație decentă, ca să nu te urci pe pereți! Trebuie să dai dovadă de calm, toleranţă şi răbdare pentru ca să anulezi aspectele nefavorabile care influenţează semnul zodiacului. In orice caz nu te poţi baza pe nici un ajutor : rezolvă problemele singur. Informaţiile contradictorii creează dileme. Aşa ca ai ce rezolva! Perioada zilei de astăzi te ajută să te înţelegeţi mai bine cu cei apropiaţi. O veste din presă pare să te influenţează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil.

SCORPION Evită banalităţile, lucrurile neimportante, consumatoare doar de timp şi resurse. Trebuie să-ți faci un program, o foaie de parcurs și să te ții de ea! Mai multă ordine în activitate! Nu-ţi face griji inutil, viitorul îţi este favorabil! Perioada este, de asemenea, favorabilă pentru începerea unor proiecte sau afaceri noi, dar numai după un bilanţ adevărat, mai ales în faţa oglinzii. Arăţi bine – o duci bine! Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei. Este posibil sa primesti niste vesti si sa te nelinişteşti din cauza unor probleme cu proprietăţi şi/sau moşteniri. Totul se rezolvă cu bine, din fericire!

SĂGETĂTOR Înregistrezi întârzieri care te îngrijorează, așa că îţi multiplici eforturile ca să găseşti noi piste, direcţii de dezvoltare. Atât în domeniul profesional, cât şi în cel sentimental. Astăzi dedică ziua planurilor de viitor, fie că este vorba despre toamnă, dar mai ales, după veştile bune primite, trebuie neapărat să-ţi faci proiecte în ce direcţie vrei să o iei în viaţă! Este perioada marilor decizii. Marte intră în aspecte favorabile, ceea ce îţi măreşte interesul pentru detalii şi îţi creşte exponenţial consumul de şampon. Anumite amintiri recente şi nu prea, nu-ţi dau pace. Simptomatic pentru zodia ta. Linge-ţi rănile din dragoste, sau din vanitate, respiră adînc, uită-te pe sub sprâncene şi dă-i bice : „the show must go on”!

CAPRICORN Nu mai fi pisălog, nu mai bate lumea la cap şi partenerul de viaţă, în special. Au şi ei limita lor de suportabilitate! Când vrei, poţi să fii încântător şi nimeni nu-ţi rezistă, încearcă! Nu te implica în conflicte deschise cu semnele de apă. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni! Este, de asemenea, o perioadă favorabilă pentru afacerile şi reuniunile de familie, sau o seară plăcută cu prietenii. Singurul aspect negativ se referă la risc – atenţie la accidente. Pentru o mica parte din Capricorni: astăzi sunt veşti despre nişte bani!

VĂRSĂTOR Ai trecut printr-o perioada mai grea, eşti destul de obosit şi se apropie sezonul mai rece. De azi este indicat să te îngrijeşti de corpul tău. Ceva fizioterapie, întreţinere, masaje, sală! Incepi ziua cu greutate si o sa tragi de tine toata perioada, pentru ca ai de facut niste comisioane familiale sau personale. Care nu iti fac nici o placere… cum ar fi, de exemplu, să duci la fisc tot felul de hârtii aiurea ca să-ţi ia banii munciţi! Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze!

PEŞTI Ambiţiile şi proiectele tale sunt pe drumul bun. Dar, nu schimba nimic, concretizarea planurilor tale se poate face prin metodele şi procedeele obişnuite. Trebuie, doar, să mai ai răbdare! Dimineaţa ai o veste bună, dar pe seară poţi să întâlneşti o persoană care te-a facut să suferi. Poate te-a parasit. Observi că „rănile” nu dor, s-au cicatrizat, aşa că poţi să zâmbeşti! O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. Un eveniment îţi reţine atenţia. Analiza ta este încă o dată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil!

