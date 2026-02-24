Depozitele și creditele din România au scăzut ușor în ianuarie 2026, conform BNR. Ce s-a întâmplat cu masa monetară

Depozitele și creditele din România au înregistrat scăderi lunare ușoare în ianuarie 2026, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), relatează news.ro.

În prima lună a anului 2026, depozitele în lei ale gospodăriilor românești au înregistrat o ușoară scădere față de luna precedentă, ajungând la 266,416 miliarde lei, ceea ce reprezintă o diminuare de 0,1%. În termeni comparativi cu ianuarie 2025, aceste depozite au crescut cu 5,8%, însă ajustat cu inflația, creșterea reală se situează la -3,5%.

Depozitele în valută ale gospodăriilor, exprimate în lei, au scăzut cu 1,1% față de decembrie 2025, până la 142,691 miliarde lei. În echivalent euro, acestea s-au redus cu 1%, până la 28 miliarde euro. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, depozitele în valută au înregistrat o creștere de 11,1% în lei și 8,5% în euro.

Depozitele totale ale rezidenților clienți neguvernamentali au scăzut în ianuarie 2026 cu 1,8% față de luna decembrie, atingând nivelul de 664,101 miliarde lei. Pe segmentul depozitelor în lei, care reprezintă 68,2% din total, scăderea a fost de 2,3%, până la 453,049 miliarde lei. Față de ianuarie 2025, acestea au crescut cu 3,7%, însă în termeni reali ajustați cu inflația, s-a înregistrat o scădere de 5,4%.

Depozitele în valută ale rezidenților au scăzut cu 0,6% în raport cu luna precedentă, până la 211,052 miliarde lei. În echivalent euro, reducerea a fost de 0,5%, până la 41,414 miliarde euro. În comparație anuală, acestea au crescut cu 12,3% în lei și 9,6% în euro.

Depozitele în lei ale altor sectoare, inclusiv societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare, au înregistrat o scădere semnificativă de 5,3% în ianuarie, până la 186,632 miliarde lei. În termeni anuali, creșterea a fost modestă, de 0,9%, însă ajustată cu inflația, rezultă o scădere reală de 8%.

În schimb, depozitele în valută ale acestor sectoare au crescut ușor, cu 0,5% față de decembrie, până la 68,361 miliarde lei. În echivalent euro, majorarea a fost de 0,6%, ajungând la 13,414 miliarde euro. Comparativ cu ianuarie 2025, creșterea anuală a fost de 14,8% în lei și 12,1% în euro.

La sfârșitul lunii ianuarie 2026, masa monetară M3 a fost de 785,239 miliarde lei, în scădere cu 1,3% față de decembrie 2025. În termeni reali, ajustați cu inflația, scăderea a fost de 2,1%.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, masa monetară a crescut cu 6,9%, însă ajustată pentru inflație, creșterea reală se situează la -2,5%.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a scăzut ușor în ianuarie 2026, cu 0,2% față de luna anterioară, atingând 446,398 miliarde lei. Creditul în lei, care reprezintă 68% din total, a scăzut cu 0,6%, în timp ce creditul în valută, cu o pondere de 32%, a înregistrat o creștere de 0,5% (0,6% în euro).

Pe termen anual, creditul neguvernamental a crescut cu 6,6% în lei, dar în termeni reali s-a redus cu 2,7%. Componenta în lei a crescut cu 3,8% (+5,3% real), iar creditul în valută exprimat în lei a urcat cu 13,2% (10,5% în euro).

În fine, creditul guvernamental acordat de bănci a scăzut cu 3% în ianuarie, până la 271,386 miliarde lei. În raport anual, acesta a înregistrat o creștere de 9,7%, însă ajustată cu inflația, majorarea reală a fost de doar 0,1%.