Economie

Depozitele și creditele din România au scăzut ușor în ianuarie 2026, conform BNR. Ce s-a întâmplat cu masa monetară

Comentează știrea
Depozitele și creditele din România au scăzut ușor în ianuarie 2026, conform BNR. Ce s-a întâmplat cu masa monetarăBNR / Sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Depozitele și creditele din România au înregistrat scăderi lunare ușoare în ianuarie 2026, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), relatează news.ro.

Depozitele gospodăriilor populației au scăzut ușor, potrivit BNR

În prima lună a anului 2026, depozitele în lei ale gospodăriilor românești au înregistrat o ușoară scădere față de luna precedentă, ajungând la 266,416 miliarde lei, ceea ce reprezintă o diminuare de 0,1%. În termeni comparativi cu ianuarie 2025, aceste depozite au crescut cu 5,8%, însă ajustat cu inflația, creșterea reală se situează la -3,5%.

Depozitele în valută ale gospodăriilor, exprimate în lei, au scăzut cu 1,1% față de decembrie 2025, până la 142,691 miliarde lei. În echivalent euro, acestea s-au redus cu 1%, până la 28 miliarde euro. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, depozitele în valută au înregistrat o creștere de 11,1% în lei și 8,5% în euro.

Rezidenții neguvernamentali au redus depozitele în ianuarie

Depozitele totale ale rezidenților clienți neguvernamentali au scăzut în ianuarie 2026 cu 1,8% față de luna decembrie, atingând nivelul de 664,101 miliarde lei. Pe segmentul depozitelor în lei, care reprezintă 68,2% din total, scăderea a fost de 2,3%, până la 453,049 miliarde lei. Față de ianuarie 2025, acestea au crescut cu 3,7%, însă în termeni reali ajustați cu inflația, s-a înregistrat o scădere de 5,4%.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat adoptarea reformei administraţiei publice şi pachetul de relansare economică. Se anunță schimbări majore pentru 2026
Premierul Ilie Bolojan a anunţat adoptarea reformei administraţiei publice şi pachetul de relansare economică. Se anunță schimbări majore pentru 2026
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 25 februarie 2026. Titan, luna lui Saturn
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 25 februarie 2026. Titan, luna lui Saturn

Depozitele în valută ale rezidenților au scăzut cu 0,6% în raport cu luna precedentă, până la 211,052 miliarde lei. În echivalent euro, reducerea a fost de 0,5%, până la 41,414 miliarde euro. În comparație anuală, acestea au crescut cu 12,3% în lei și 9,6% în euro.

Depozitele firmelor și ale instituțiilor financiare au avut evoluții mixte, anunță BNR

Depozitele în lei ale altor sectoare, inclusiv societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare, au înregistrat o scădere semnificativă de 5,3% în ianuarie, până la 186,632 miliarde lei. În termeni anuali, creșterea a fost modestă, de 0,9%, însă ajustată cu inflația, rezultă o scădere reală de 8%.

În schimb, depozitele în valută ale acestor sectoare au crescut ușor, cu 0,5% față de decembrie, până la 68,361 miliarde lei. În echivalent euro, majorarea a fost de 0,6%, ajungând la 13,414 miliarde euro. Comparativ cu ianuarie 2025, creșterea anuală a fost de 14,8% în lei și 12,1% în euro.

Depozitele populației

Bani românești. Sursa foto: arhivă EVZ

Masa monetară în sens larg a scăzut ușor lunar

La sfârșitul lunii ianuarie 2026, masa monetară M3 a fost de 785,239 miliarde lei, în scădere cu 1,3% față de decembrie 2025. În termeni reali, ajustați cu inflația, scăderea a fost de 2,1%.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, masa monetară a crescut cu 6,9%, însă ajustată pentru inflație, creșterea reală se situează la -2,5%.

Creditul neguvernamental a înregistrat modificări modeste

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a scăzut ușor în ianuarie 2026, cu 0,2% față de luna anterioară, atingând 446,398 miliarde lei. Creditul în lei, care reprezintă 68% din total, a scăzut cu 0,6%, în timp ce creditul în valută, cu o pondere de 32%, a înregistrat o creștere de 0,5% (0,6% în euro).

Pe termen anual, creditul neguvernamental a crescut cu 6,6% în lei, dar în termeni reali s-a redus cu 2,7%. Componenta în lei a crescut cu 3,8% (+5,3% real), iar creditul în valută exprimat în lei a urcat cu 13,2% (10,5% în euro).

În fine, creditul guvernamental acordat de bănci a scăzut cu 3% în ianuarie, până la 271,386 miliarde lei. În raport anual, acesta a înregistrat o creștere de 9,7%, însă ajustată cu inflația, majorarea reală a fost de doar 0,1%.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:01 - Premierul Ilie Bolojan a anunţat adoptarea reformei administraţiei publice şi pachetul de relansare economică. Se anu...
21:57 - Sindicaliștii din Apărare și Ordine Publică protestează și formulează acuzații dure la adresa premierului Ilie Bolojan
21:44 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 25 februarie 2026. Titan, luna lui Saturn
21:31 - Anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a avut un efect pe termen lung: Sloganul s-a transformat în stare de spirit
21:22 - O femeie și-a bătut crunt și nora, și cuscra. A fost emis ordin de protecție
21:16 - Marian Mexicanu lăsat fără niciun ban de fosta soție. Ce avere a avut lăutarul

HAI România!

România distrusă de sabotajul ONG-urilor
România distrusă de sabotajul ONG-urilor
🏛️ Diplomația din spatele literaturii: Rolul lui Vasile Alecsandri în formarea României Moderne
🏛️ Diplomația din spatele literaturii: Rolul lui Vasile Alecsandri în formarea României Moderne
🔴 Scandal uriaș cu #rezist. Useriștii provoacă și după aia se plâng
🔴 Scandal uriaș cu #rezist. Useriștii provoacă și după aia se plâng

Proiecte speciale