Cât de sigure sunt depozitele și conturile bancare

Economiile românilor sunt în siguranță în depozitele deschise la diferitele bănci din România? Dobânzile acordate acoperă pierderile provocate de creșterea inflației și alte influențe nefaste? Sunt întrebări pe care și le pune oricine a apelat la instrumente bancare pentru a-și proteja banii.

BNR a prezentat situația depozitelor bancare deschise de clienți neguvernamentali. Conform informațiilor prezentate, se pare că românii au căpătat mai multă încredere în bănci, pentru a-și economisi fondurile.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în aprilie 2024 cu 0,9% faţă de luna anterioară, până la nivelul de 589,925 miliarde lei. Față de aceeaşi perioadă a anului anterior, economiile românilor aflate în bănci s-au majorat cu 11,9% (5,6% în termeni reali).

Depozitele în lei ale populaţiei au crescut cu 2,3%, în aprilie, faţă de luna anterioară, până la 231,144 miliarde lei. Economiile românilor din depozite a cunoscut o creștere cu 21,7% (15% în termeni reali) faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au scăzut cu 0,2% (până la 185,095 miliarde lei) faţă de luna precedentă, iar faţă de luna aprilie 2023, au înregistrat o creştere de 10,3% (4,1% în termeni reali).

Economiile românilor, depuse în valută, exprimate în lei, reprezintă 29,4% în volumul total al depozitelor clienţilor neguvernamentali. Acestea au crescut cu 0,4% faţă de luna martie 2024, ajungând la 173,685 miliarde lei. Exprimate în euro, s-au majorat cu 0,3%, până la 34,905 miliarde euro. Comparativ cu luna aprilie 2023, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 2,4%. Este vorba despre 1,6%, în cazul indicatorului în euro.

Depozitele în valută ale populaţiei, exprimate în lei, au crescut cu 0,8% faţă de luna martie 2024. Economiile românilor depuse în valută au ajuns până la 120,616 miliarde lei. Exprimate în euro, acestea au cunoscut o creștere de 0,6%, până la 24,24 miliarde euro. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2023, creşterea exprimată în lei a fost de 0,1% (-0,7%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au scăzut cu 0,4% faţă de luna martie 2024. Astfel s-a ajuns până la 53,068 miliarde lei. Depozitele exprimate în euro s-au diminuat cu 0,6%, până la 10,665 miliarde euro. Comparativ cu aprilie 2023, indicatorul în lei s-a majorat cu 8%. Creșterea în euro a fost de 7,2%.

Legislația în domeniul bancar stabilește că economiile românilor sunt protejate, în bănci, până la concurența sumei de 100.000 de euro. Valentin Anghel, specialist în credite și fondatorul AVBS, a explicat ce se întâmplă cu banii aflați la bănci. El a ținut să clarifice situațiile sumelor din conturile curente. Aceasta după apariția unor speculații conform cărora băncile nu garantează banii din conturile curente.

„Banii depuși în contul unei bănci, atât de către persoane fizice, cât și de către persoane juridice, fie că vorbim de depozite sau de conturi curente sunt garantați de FGDB în limita a 100.000 de euro per cont, per bancă. Exemplu: să presupunem că o persoana fizică sau juridică are un cont curent sau un depozit la o bancă în valoare de 100.000 de euro, asta înseamnă că banii din contul curent sau depozit sunt garantați”, a explicat Valentin Anghel.