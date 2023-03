Probleme mari la Fondul de Garantare a Asiguraților. Nu mai sunt bani pentru plata daunelor

Potrivit legii române, în caz de faliment a unei firme de asigurări, așa cum s-a întâmplat cu City Insurance, sau acum cu Euroins, acest fond asigură plata daunelor suferite de autoturisme.

”Vin la dumneavoastră astăzi şi vă spun că am ajuns din nou la Fondul de Garantare al Asiguraţilor care în acest moment nu a terminat nici măcar plăţile pentru falimentul City. Dacă ştiţi, la falimentul City au fost 270.000 de dosare descoperite de către Fondul de Garantare când s-a dus în administrare. Astăzi, la falimentul Euroins avem 100.000 de dosare în instanţă şi probabil vor găsi peste 200.000 de dosare ascunse de către Euroins. Deci asistăm la 300.000 de dosare, 270.000 de dosare, 570.000 de dosare”, a spus Vasile Ștefănescu.

EvZ a scris despre problemele de la City Insurance

Despre falimentul City Insurance, cunoscutul jurnalist de la Evenimentul Zilei, Dan Andronic a scris mai multe anchete de presă.

Acum, Vasile Ștefănescu a mai spus la ședința Comisiei Economice că un număr mare de dosare de daune de la City Insurance, nu au fost încă plătite.

”La falimentul City mai sunt de achitat 150.000 de dosare astăzi. În 60 de zile, conform legii, Fondul de Garantare trebuie să înceapă plăţile şi la falimentul Euroins. Fondul de Garantare, domnul preşedinte, domnilor senatori, nu mai are bani astăzi. Mai are 38 de milioane de euro, aşa ce am citit şi noi ce a declarat domnul vicepreşedinte Roşu şi urmează să facă plăţile peste 60 de zile şi la Euroins. Ori noi venim astăzi în faţa dumneavoastră cu rugămintea să chemaţi ASF-ul şi Fondul de Garantare să înceapă plăţile urgent în astea două luni de zile, să plătească masiv din aceşti 38 de milioane, perioadă în care în aceste două luni de zile”, a mai spus Ștefănescu.

Un credit garantat de stat ar salva situația

Problema de la Fondul de Garantare a Asiguraților ar putea fi rezolvată doar în urma contractării unui credit bancar, care ar urma să fie garantat de Ministerul de Finanțe.

”Cu permisiunea dumneavoastră, să acceseze un credit garantat de statul român ca să poate face plăţile şi la păgubiţi şi aici mă refer şi la persoane fizice şi la persoane juridice, cei peste 300.000 ai lui Euroins”, a spus Vasile Ştefănescu, citat de Agerpres.