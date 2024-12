Social Un studiu arată că furnicile sunt mai eficiente decât oamenii în sarcinile de echipă







Un studiu recent realizat de Weizmann Institute of Science din Israel a evidențiat performanțele remarcabile ale furnicilor în sarcinile care presupun munca în echipă, demonstrând că în anumite situații acestea pot depăși oamenii. Cercetarea a avut ca scop compararea abilităților de cooperare între oameni și furnici, în special în contextul manipulării unor obiecte mari printr-un labirint. Rezultatele studiului, publicate în Proceedings of the National Academy of Sciences, subliniază eficiența în colaborare a furnicilor și oferă o perspectivă asupra modului în care aceste insecte reușesc să depășească oamenii în anumite condiții.

Studiu israelian, furnicile depășesc oamenii în munca în echipă

Studiul a demonstrat că grupurile de furnici pot depăși performanțele oamenilor în anumite sarcini de cooperare, cum ar fi navigarea într-un labirint.

Cercetarea a fost publicată luni seară în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), iar rezultatele au arătat cum furnicile din specia Paratrechina longicornis au reușit să colaboreze mai eficient decât oamenii într-un test de grup.

Testul „dilemei mutării pianului”

Studiul s-a concentrat pe o trăsătură comună oamenilor și furnicilor: capacitatea de a coopera în manipularea unor obiecte mari, care depășesc dimensiunea unui singur individ.

Pentru a evalua performanțele în acest domeniu, cercetătorii au adaptat „dilema mutării pianului” din robotică și proiectarea mișcării.

Furnicile și grupurile de oameni au avut de mutat un obiect mare în formă de „T” printr-un labirint cu trei încăperi și fante înguste, testând astfel abilitatea de a coopera în condiții restrictive.

Rezultatele studiului, furnicile, mai eficiente în echipă

În ciuda abilităților cognitive superioare ale oamenilor, aceștia nu au reușit să îmbunătățească semnificativ performanțele atunci când acționau în echipă.

De asemenea, atunci când comunicarea între membrii grupului a fost limitată, pentru a imita cooperarea furnicilor, performanțele lor au scăzut. În schimb, furnicile au reușit să lucreze strategic, folosind memoria colectivă și evitând greșelile.

Cercetătorii au explicat că rezultatele validază conceptul de „familie” existent într-o colonie de furnici, în care cooperarea este mai importantă decât competiția, transmite agenţia Xinhua.