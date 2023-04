Depozitele de combustibili ale marinei ruse din Crimeea au fost distruse. Un oficial ucrainean vorbește despre răzbunare pentru atacul de la Uman

În total, zece rezervoare de combustibil au fost complet distruse, iar alte câteva au suferit avarii importante, fiind scoase din uz.

Incendiul care a urmat a fost atât de puternic, încât pompierii nu s-au putut apropia, din cauza căldurii foarte mari degajate.

An oil depot is on fire in Sevastopol after being hit by a drone in the early morning. pic.twitter.com/ll8zY2v8a2

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 29, 2023