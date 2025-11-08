Românii care trec frecvent granița pentru țigări, vizați de modificările Codului Fiscal

După creșterile succesive ale accizelor, care au dus la scumpirea considerabilă a țigărilor, tot mai mulți români aleg să le cumpere legal din Bulgaria, unde un pachet costă cu 12-13 lei mai puțin. Totuși, autoritățile au început să urmărească această practică, concentrându-se asupra persoanelor care fac astfel de deplasări în mod frecvent. Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de modificare a Codului Fiscal, care vizează direct această situație.

În prezent, legea permite introducerea în țară a cel mult 800 de țigări de persoană, iar proiectul Ministerului Finanțelor nu propune reducerea acestei limite. Totuși, persoanele care trec frecvent granița pentru a cumpăra țigări pot fi considerate contrabandiști.

„În forma actuală, art. 413 din Codul fiscal permite introducerea în România, dintr-un alt stat membru UE, a unui număr de maximum 800 de țigarete de persoană, fără a specifica un plafon de frecvență al acestor transporturi sau o definiție clară a caracterului ocazional al deplasării în scop personal, acest fapt fiind exploatat în mod sistematic, în special în zonele de frontieră, unde rezidenții organizează multiple deplasări zilnice în Bulgaria, achiziționând legal produse accizabile la prețuri semnificativ mai mici și introducându-le în România cu scopul revânzării neautorizate”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Nu este încă clar cât de des pot fi făcute aceste deplasări, deoarece proiectul menționează că aducerea a până la 800 de țigări de persoană „este permisă doar în măsura în care are caracter ocazional, respectiv nu este realizată în mod repetitiv și sistematic”.

Caracterul ocazional al transportului va fi stabilit „pe baza criteriilor prevăzute prin ordin comun al președintelui Autorității Vamale Române și al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală”. Cu alte cuvinte, nu se știe încă exact cât de frecvent va fi permis acest tip de transport.

„Potrivit informațiilor Autorității Vamale Române, la momentul actual, s-a constatat că, în paralel cu contrabanda organizată, s-a accentuat un fenomen cunoscut sub denumirea de „micro-contrabandă”, care implică traversări frecvente ale frontierei interne a Uniunii Europene, în special la granița româno-bulgară, de către persoane care introduc cantități de produse accizabile declarate pentru uz personal, dar care, în realitate, sunt destinate comercializării ilegale”, se mai arată în nota de fundamentare a proiectului.

Documentul arată că prevederea destinată uzului personal este folosită ca acoperire pentru activități comerciale ilegale.

În raport sunt citate datele transmise de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, potrivit cărora, în 2024, aproape 49% dintre țigaretele confiscate la nivel național au fost descoperite la granița cu Bulgaria, semnalând o zonă de risc fiscal ridicat.

„Prin proiectul de act normativ se propune modificarea art. 413 din Codul fiscal, în sensul introducerii unor prevederi referitoare la caracterul ocazional al transportului de produse accizabile destinate uzului propriu, efectuat de persoane fizice. Totodată, se propune ca, stabilirea caracterului ocazional al transportului să se realizeze potrivit procedurilor aprobate prin ordin comun al președintelui Autorității Vamale Române și al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală”, se mai arată în document.