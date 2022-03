Denise Rifai a rămas mască. Ce s-a aflat la emisiunea ei. O mare vedetă a făcut dezvăluiri incredibile

În urmă cu mai multe decenii, Corina Chiriac și Ovidiu Lipan Țăndărică au trăiat o frumoasă poveste de iubire. În prezent, invitat în emisiunea lui Denise Rifai, artistul a făcut dezvăluiri în premieră. El a descris ceea ce s-a petrecut atunci drept „o trăire unică”.

Corina Chiriac a fost nu doar o interpretă de muzică ușoară foarte talentată, ci și o mare frumusețe a vremurilor sale. Iar Ovidiu Lipan Țăndărică, care pe atunci avea 19 ani nu puta să nu o remarce. S-a îndrăgostit de ea, iar acum, după zeci de ani, își amintește cu nostalgie de momentele frumoase petrecute împreună.

„Întâlnirea a fost un fior mai special, a fost o perioadă adolescentină, eu aveam 19 ani, ea puțin mai mult. Arăta foarte bine, eram topit. A fost o perioadă foarte frumoasă, o romanță, o trăire unică care sigur a lăsat și urme. Nu am decât lucruri frumoase”, a povestit Ovidiu Lipan Țăndărică în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” la Kanal D.

O iubire dincolo de cuvinte

Despre povestea de iubire dintre cei doi, Corina Chiriac și Ovidiu Lipan Țăndărică, s-a mai vorbit în presă. Chiar s-a scris destul de mult, dat fiind că era vorba despre doi dintre cei mai apreciați artiști români. Întrebat de Denise Rifai dacă a cerut-o pe Corina Chiriac în căsătorie, Ovidiu Lipan Țăndărică a oferit un răspuns impresionant.

„Eu cred că nici nu mai trebuia. Era atât de departe ce am trăit și atât de puternic încât nu am cuvinte”, a spus Ovidiu Lipan Țăndărică.

Cei doi nu au rezistat foarte multă vreme împreună, în ciuda sentimentelor pe care le-au împărtășit.

Despre familia din Germania

Ovidiu Lipan Țăndărică a fugit în Germania, înainte de 1989, iar acolo a cunoscut-o pe Sabine, cu care s-a căsătorit. Au împreună un băiat, Alexander. Și, chiar dacă au divorțat, artistul și mama băiatului său au păstrat o relație civilizată. În vreme ce Sabine a ales să rămână în Germania, Țăndărică a revenit în România.

„A fost o perioadă când Sabine mi-a dat certitudine, o anumită siguranță. Avându-l în ’90 pe Alexander și la 9 ani l-am părăsit și am venit în Romania. Am preferat să mă întorc și să-mi duc viața. Cred că am făcut un lucru bun că m-am întors. Am rămas în relații bune cu Sabine, are locul ei special în viața mea. Sufletul, trupul nu a putut să renunțe la România. Am trecut prin foarte multe…puteam să trăiesc oriunde în lume, sunt cetățean german, Nicu trăieste în Spania. Eu nu am rezistat și am venit în România singur nemaiavând pe nimeni aici”, mai spus artistul.