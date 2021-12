Democraţii tremură! Cine prezice candidatura lui Trump din 2024 şi o victorie care ar însemna „Sfârşitul”

Într-un interviu acordat pentru Sunday Today, Hillary Clinton i-a spus gazdei Willie Geist că, dacă ar fi „o persoană care pariază chiar acum”, ar spune: „Trump va candida din nou”.

Clinton, care a candidat pentru funcția de președinte în 2016 și a fost învinsă de Trump, iar pentru democrați a fost a una dintre cele mai mari supărări din istoria politică modernă.

Hillary Clinton nu a trecut nici acum peste acea înfrângere şi spune că Donald Trump „pare că se pregătește să facă iar asta și, dacă nu este tras la răspundere, el ajunge să câștige din nou. Cred că acesta ar putea fi sfârșitul democrației noastre”.

Din mesajul său se înțelege clar că democrații se tem de o eventuală candidatură a miliardarului Trump

Clinton a susținut că dorește ca „oamenii să înțeleagă că acesta ar putea fi un punct decisiv pentru ţară”, adăugând că dacă Trump „sau cineva de genul lui ar ajunge să fie din nou ales președinte, mai ales dacă ar avea un Congres de partea sa, nu veți recunoaște această țară.”

Geist a întrebat-o dacă are sentimente de vinovăție în ceea ce privește victoria supărătoare a lui Trump în 2016: „Desigur. Am încercat să avertizez oamenii. Am încercat să spun că acest lucru este cu adevărat periculos”, a explicat ea. Comentariile lui Clinton au venit în urma discursului ei de victorie dezvăluit în presa americană dacă ar fi câștigat președinția în 2016.

Într-un video, politicianul democrat în vârstă de 74 de ani a citit emoțional discursul cu voce tare pentru prima dată public. Clinton a plâns în timp ce vorbea despre amintirile mamei ei. Fragmente din discurs au fost publicate de NBC Today, unde arată cum și-a încheiat discursul:

„Sunt sigură de asta: America este cea mai mare țară din lume. Și din această seară, împreună, vom face America și mai mare decât a fost vreodată, pentru fiecare dintre noi”. Dar…n-a fost să fie, Donald Trump a învins-o.

Ce spune Donald Trump despre o posibilă candidatură

Între timp, Trump, la un eveniment din Orlando care a avut loc duminică, a sugerat că va candida din nou la Casa Albă în 2024. Vorbind cu o mulțime de susținători, fostul președinte a spus că a câștigat în 2016 și a insistat că a câștigat împotriva lui Joe Biden în 2020, „și se pare că ar trebui să ne gândim foarte bine la a treia oară”.

Trump încă nu a anunțat oficial o a treia candidatură la președinție, relatează ibtimes.com.