Demisie în direct, la Antena. „2022 este un an al schimbărilor, iar schimbarea este întotdeauna binevenită”

Se pare că șefii de la Antena Star consideră că emisiunile matinale de la același trust duc o luptă în ceea ce privește telespectatorii. Tocmai din acest motiv au decis ca, începând din 1 ianuarie 2022, emisiunea „Star Matinal” să fie scoasă din grilă, pe motiv că nu mai vor să împartă audiența cu „Neața cu Răzvan și Dani”.

Anunțul cu privire la scoaterea din grilă a mai multor emisiuni de la Antena Star a fost făcută în urmă cu câteva zile, însă Ameri Nasrin, prezentatoarea de la „Star Matinal”, a decis să își anunțe demisia și în direct, promițând că nu își va dezamăgi fanii. Deși în direct nu a oferit prea multe informații legate despre acest subiect, ulterior a decis să își facă cunoscute planurile pentru noul an pe rețelele de socializare.

„Sunt tare mândră că am pornit exact așa cum am simțit, am urcat treaptă cu treaptă, am învățat televiziune. (…) Astăzi se încheie și drumul meu la Antena Stars„, a anunțat Nasrin, în direct, la Antena Stars.

Planurile de viitor ale lui Ameri Nasrin sunt mari și implică noi colaborări

Ameri Nasrin este una dintre cele mai longevive vedete ale postului Antena Star, însă drumul ei la acest post tv a ajuns la final, odată cu anul 2021. Frumoasa prezentatoare nu pare să fie dezamăgită de schimbările care apar în viața ei, ci din contră. Pe rețelele de socializare, Nasrin a mărturisit că demisia este o decizie persoană și nu a fost influențată din exterior.

Chiar dacă pleacă de la Antena Star, se pare că nu părăsește de tot lumea televiziunii, ci pregătește noi proiecte. Anul 2022 pare unul al schimbărilor și promite să nu își dezamăgească fanii care o urmăresc și o susțin.

„O să aflați mult mai multe alte lucruri pentru că pentru mine, personal, 2022 este un an al schimbărilor, iar schimbarea este întotdeauna binevenită în viața mea. (…) Nu vă voi dezamăgi’, a continuat Ameri Nasrin.

Vedeta a petrecut nouă ani frumoși pe platourile de filmare de la Antena Star, iar în ultima sa zi de muncă a devenit nostalgică. După ce și-a anunțat demisia în direct, bruneta a postat pe pagina personală de Instagram două fotografii. Una dintre ele a fost făcută în primul său live, iar cea de-a doua a fost realizată astăzi, în ultima zi pe platourile de la „Star Matinal”.

„In stanga, e prima poza facuta in timpul primului meu live! In dreapta, ultima poza din platoul Star Matinal! De la prima poza pana la cea de azi, au trecut 9 ani. 9 ani in care am invatat, am evoluat, am cunoscut oameni minunati, am gresit, am ras, am plans. Tot astazi, se incheie un capitol important din viata mea!’, a scris Nasrin pe Instagram.

Schimbările din viața brunetei aduc speranțe pentru noul an și mesaje emoționante

Decizia luată de Ameri Nasrin pare să îi aducă alte proiecte mult mai mari pe viitor și este extrem de mândră de modul în care a evoluat cariera sa.

„Imi iau ramas bun de la Antena Stars, recunoscatoare pentru tot parcursul meu! Le multumesc oamenilor care au avut incredere in mine si in ceea ce pot sa fac. Sunt mandra pentru ca am reusit sa realizez si sa prezint cu succes doua proiecte de suflet: Star Matinal si Star Magazin! Decizia imi apartine in totalitate si stiu sigur ca schimbarea care va veni, va fi de bun augur!

Mandra sa stiu ca am realizat recorduri de audienta impreuna cu super echipa mea, fara de care nu as fi reusit sa ajung pana aici! Dar, nu uit sa va multumesc, voua, matinalilor! Celor care m-ati urmarit, incurajat, criticat atunci cand era cazul. Pentru toate acestea, va multumesc si va promit ca nu o sa va dezamagesc! 2022, de-abia astept sa ne cunoastem!’, a mai scris fosta prezentatoare TV pe Instagram.