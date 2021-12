De ce nu participă Adrian Nartea la Survivor România: „Umbra lui Vlad o să mă bântuie”. Ce surpriză pregătește actorul

După 4 ani de filmări pentru serialul „VLAD”, Adi Nartea a încheiat acest capitol odată cu difuzarea ultimului episod. În momentul în care s-a anunțat că „Survivor România” a fost preluat de PRO TV, toată lumea se aștepta ca Nartea, cel mai în formă dintre actorii din serial, să facă parte din distribuție. Chiar și el s-a vizualizat în Republica Dominicană, însă planurile i-au fost date peste cap, fiind nevoit să aleagă între viața sportivă și cariera de actor.

„Sigur că aș accepta o astfel de provocare, orice competiție mă atrage. Mai mult decât atât, Survivor este o competiție între echipe, dar și una a ta cu tine, ceea ce este minunat. Încă de când am văzut acest format, mi-a atras atenția și m-a făcut să mă gândesc cum ar fi să plec.

Este o provocare personală pe care fiecare om ar trebui să o înfrunte o dată în viață. Eu am avut întotdeauna suportul soției și știu că și ei i-ar plăcea să mă vadă într-o astfel de competiție chiar dacă ar presupune să fiu pentru o perioadă departe de familie”, ne-a declarat Adi Nartea cu ceva timp înainte de a se alege distribuția finală pentru reality show-ul din Dominicană.

Chiar dacă ar fi avut suportul familiei, se pare că unele contracte l-au ținut „blocat” în țară. „Am stat și câte trei săptămâni departe, când am avut filmări și a trebuit să plec în afara orașului. Evident vorbeam mult la telefon, dar nu puteam face asta tot timpul, deci am trăit și aceste sentimente. Sunt cumva gestionabile. Chiar și lipsa mâncărurilor soției mele le-am experimentat.

Timp de trei sau patru luni de zile am practicat fasting-ul, adică aveam perioade de la 18 și până la 22 de ore de nemâncat, când beam doar apă și cafea. A fost o perioadă care mi-a plăcut foarte mult, care m-a provocat”, a mai povestit actorul pentru Evenimentul Zilei.

„Umbra lui Vlad o să mă bântuie”

Oricât de mult și-ar fi dorit, din păcate nu se putea să fie în două locuri în același timp, cu atât mai mult cu cât Republica Dominicană este la 10.000 kilometri distanță de România. Ceea ce îl reține în țară sunt proiectele la care s-a înhămat. „Vlad a fost, de fapt, în favoarea obținerii altor roluri deoarece a fost atât de complex încât oamenii care mă consideră potrivit și-au dat seama că pot duce. Umbra lui Vlad o să mă bântuie foarte mult, dar proiectele nu lipsesc deloc.

Tocmai ce am încheiat filmările la Cătălin Saizescu, o comedie foarte frumoasă care e în producție și pe care abia aștept să o văd pe marile ecrane. Am un proiect foarte mare la Cluj, am și câteva proiecte mai mici, precum un scurt metraj. Deci lucrurile s-au deschis o dată cu VLAD. Imaginea Vlad pe care eu o am mă onorează și mă ajută. Iar proiectele care apar sunt total diferite, ceea ce e foarte mișto”, a mai povestit Nartea pentru EVZ.

I-ar plăcea să interpreteze roluri negative, dar nu exclude nicio tipologie

Adrian Nartea este atât de entuziasmat de tot ceea ce se întâmplă în momentul de față cu cariera lui, încât se gândește serios să o ducă la alt nivel și chiar să încerce să joace și în piese de teatru. Până atunci speră să interpreteze roluri negative, dar nu spune NU nici provocărilor de a juca rol de travestit, homosexual sau alte tipologii pe care societatea de azi începe să le accepte mai ușor.

„Mi-ar plăcea să interpretez roluri negative unde să fie loc de improvizație, să văt cât pot duce. Mi-ar plăcea să încerc și teatru, dar toate la timpul lor. Aleg să iau fiecare lucru treptat deoarece totul se așează. Cred că aș putea să intru în pielea oricărui fel de personaj, cu orice fel de înclinații, sau aș face efortul necesar pentru a duce rolul respectiv. Nu sunt genul care să categorisească personajele în acest fel. Lumea este liberă și fiecare dintre noi putem alege ceea ce vrem, important este să ne asumăm. Așa că nu cred că aș avea o problemă să joc sau să studiez un asfel de personaj. Cred că ar fi o provocare”, ne-a mai mărturisit actorul.