Economie

Deficitul comercial al Republicii Moldova a depășit 4,6 miliarde de dolari. Importurile cresc, exporturile scad

Deficitul comercial al Republicii Moldova a depășit 4,6 miliarde de dolari. Importurile cresc, exporturile scadSursa foto: BNS
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Deficitul balanței comerciale a Republicii Moldova a ajuns, în primele opt luni ale anului 2025, la 4,63 miliarde de dolari SUA, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS). Este o creștere de peste 32% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, determinată în principal de avansul puternic al importurilor și de scăderea exporturilor.

În perioada ianuarie–august, valoarea totală a importurilor s-a ridicat la 6,91 miliarde de dolari, în creștere cu 18,3% față de 2024. În același timp, exporturile au însumat doar 2,28 miliarde de dolari, înregistrând o scădere de 2,5%. Dezechilibrul dintre cele două fluxuri comerciale accentuează vulnerabilitatea economică a Moldovei, care depinde tot mai mult de bunurile și resursele importate.

Marfă

Marfă. Sursa foto: Pixabay

Exporturile- în scădere, cu pierderi pe piețele-cheie

În luna august, exporturile moldovenești au totalizat 332,6 milioane de dolari, cu 4,2% mai puțin decât în iulie, dar cu 22% mai mult față de august 2024. Din totalul exporturilor, 77,7% au fost mărfuri autohtone, în valoare de 1,77 miliarde de dolari, în timp ce reexporturile s-au redus cu aproape 12%.

România rămâne principala destinație a produselor moldovenești (29,6% din total), urmată de Italia și Turcia (câte 9,4%), Cehia (8,6%), Ucraina (7,9%) și Germania (3,6%). Totuși, livrările către unele piețe importante au scăzut considerabil: către România cu 9,8%, Ucraina cu 19,4%, Germania cu 33,3% și Rusia cu 18,6%. În schimb, exporturile spre Turcia, Cehia și Italia au înregistrat creșteri spectaculoase, de până la 58%.

Cele mai exportate produse au fost mașinile și aparatele electrice, semințele oleaginoase, fructele și legumele, cerealele, îmbrăcămintea și băuturile alcoolice.

Mere

Mere. Sursa foto: agroexpert.md

Importurile, impulsionate de energie și bunuri de consum

Importurile de energie și combustibili au avut cea mai mare contribuție la creșterea deficitului comercial. Achizițiile de energie electrică s-au majorat de 4,3 ori, iar cele de gaze naturale – de 2,2 ori, în special din România, Croația și Ucraina. În topul produselor importate se află gazul, produsele petroliere, vehiculele rutiere, aparatele electrice și medicamentele.

Țările Uniunii Europene continuă să fie principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova, concentrând 67,5% din exporturi și 53,9% din importuri. Cele mai mari volume de bunuri importate provin din România (22,8%), China (13,5%), Ucraina (10,4%), Turcia (7,1%) și Germania (6,5%).

