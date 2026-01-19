Declarațiile lui Mădălin Popescu, unul dintre salvatorii fetiței care a căzut în lacul din Parcul Nicolae Romanescu din Craiova 

Cinci bărbați au sărit în lacul înghețat din Parcul Nicolae Romanescu din Craiova pentru a salva o fetiță de cinci ani, care a căzut în apa foarte rece. Unul dintre ei, cetățean indian, a ținut copila în brațe, astfel încât să nu existe riscul să se înece. Un alt bărbat a ajuns la cei doi folosind o targă de plastic. „În momentul în care am ajuns în zonă, i-am văzut pe cei doi în apă și o targă de plastic care putea să susțină greutatea”, a spus Mădălin Popescu, la un post TV.

Al doilea bărbat care a sărit în lacul înghețat a declarat că, în momentul în care a ajuns în zonă, i-a văzut pe cei doi în apă și o targă de plastic care putea susține greutatea.

„M-am întins pe acea targă pentru a distribui greutatea pe gheață și în momentul respectiv, cu mâinile și vârful picioarelor m-am împins și am reușit să ajung la cei doi. Am încercat să iau fata, dar gheața s-a rupt sub mine. Am încercat să mă țin în continuare de acea targă, să-i trag după mine, doar că cei care au tras de la mal să ne scoată au tras mult prea puternic, noi eram deja trei sferturi sub apă și, automat, nu au putut să ne tragă peste gheață”, a explicat acesta.

Potrivit bărbatului, în momentul în care a scăpat targa, a reușit să se prindă de gheața din zonă, iar ceilalți doi s-au ținut de el.

„Am reușit să mă țin de încă o frânghie care le fuseseră aruncată inițial, apoi au intervenit pompierii, care au reușit să ne scoată. Oricum, meritul principal este al cetățeanului indian, care, din câte mi s-a spus, ajunsese cu un sfert de oră, poate și mai bine înainte și o ținuse pe fată la suprafață”, a mai explicat Mădălin Popescu, pentru romaniatv.net.

Bărbatul a explicat că s-a gândit strict la ce se putea face din punct de vedere tehnic și că, înainte de a se urca pe targă, a analizat gheața, observând că la mal era subțire, însă la 20–30 de centimetri era mai groasă. „Mi-am dat seama că pot ajunge la ei, dacă mă voi întinde pe burtă și voi distribui greutatea așa cum trebuie, ceea ce s-a și întâmplat. Doar că s-a spart gheața la final, când am încercat să iau fata”, a mai spus acesta.

El a adăugat: „Am văzut și fetița, și cetățeanul indian la spital, nu am stat decât maxim 45 de minute – o oră la spital. Când am plecat, am trecut și prin saloanele lor. Fetița era sedată, era sub pături. La fel și cetățeanul indian. Nu am putut să vorbesc cu ei în momentul respectiv, doar le-am strâns mâna și am plecat”.

Fetița de cinci ani care a căzut, sâmbătă, în lacul din Parcul Nicolae Romanescu din Craiova a fost scoasă din apă de mai mulți adulți. Vipan Kumar, în vârstă de 47 ani, a fost primul care a sărit în apa foarte rece, fiind urmat apoi de Mădălin Popescu.

„Pentru curajul și omenia de care a dat dovadă, Primăria Craiova îi va acorda titlul de cetățean de onoare al orașului, în speranța că gestul său va fi o inspirație și pentru alții. De asemenea, ceilalți craioveni care au sărit în lac să ajute și ei fetița vor fi premiați, urmând să luăm legătura și cu aceștia”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei.

Primarul Craiovei a declarat că administrația locală a încercat încă din 2016 să instaleze elemente de protecție în zona lacului, însă solicitarea a fost respinsă de Ministerul Culturii de la acea vreme.

„Dacă vă aduceți aminte, în anul 2016, Primăria a reabilitat Parcul Nicolae Romanescu. Am încercat atunci să punem garduri de protecţie şi a ieşit un scandal foarte mare pentru că niște colegi de-ai dumneavoastră din presă au transmis Ministerului Culturii mai multe reclamaţii ca acest gard să fie scos. Domnul ministru de mare importanţă, la vremea respectivă, Vlad Alexandrescu, ministru #Rezist, ne-a trimis o comisie de specialişti, care ne-a spus că stâlpii de iluminat sunt prea deşi, că nu trebuia să introducem sistem de irigaţii şi că obligatoriu trebuie să scoatem acest gard”, a explicat edilul.

Aceasta a susținut că riscurile din zona lacului erau cunoscute și că au fost semnalate în mod repetat autorităților centrale, în urma unor tragedii petrecute de-a lungul timpului. „În ciuda eforturilor pe care le-am făcut să-i convingem că am avut, din păcate, în istoric mai multe persoane, mai mulţi copii, care au decedat în lac, din cauza faptului că intrau pe gheaţă iarna şi bineînţeles, din păcate, s-au şi înecat”, a mai spus aceasta.