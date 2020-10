Scandalul izbucnit în cadrul alianței PNL-USR ar putea să ia amploare în viitorul apropiat. Deocamdată, focul arde mocnit. Miercuri, Cătălin Drulă, vicepreședinte al USR, a declarat că partidul său nu îl mai agreează pe Ludovic Orban pentru încă un mandat de premier.

„Ne întreabă multă lume cum vom colabora cu PNL la guvernare. Este simplu. Dacă vor majoritate cu USR, și nu cred că-și mai permit să-și bată joc de români cu încă un USL, sunt câteva condiții. Una dintre ele este retragerea din prim-plan a unor iordachi ca Florin Roman.

O altă condiție este că trebuie să lucrăm cu un premier care trece testul onestității și loialității. Nu în fața noastră, ci în fața alegătorilor. Astăzi Ludovic Orban, prin minciunile la adresa USR, a picat grav acest test. Nu o să acceptăm să fim un CDR 2.0”, a anunțat Drulă.

Negocierile, subminate de declarații

Între timp, liberalul Alin Nica, președinte al Consiliului Județean Timiș, a anunțat că mai multor colegi din partid nu le-au căzut bine afirmațiile făcute de Drulă.

„Ceea ce a subminat practic negocierile au fost recentele declarații ale unui membru din comisia de negociere, pe care colegii mei, ieri, în ședința biorului politic județean, le-au considerat ca fiind inacceptabile și care subminează încrederea noastră că partenerii noștri sunt și pot să fie loiali”, a afirmat Alin Nica. Pe de altă parte, politicianul a mai spus că Dominic Fritz, primarul Timișoarei (USR), va avea în el un partener.

„Este o chestiune de timing”

Nica a solicitat celor de la USR „doar o păsuire, să se mai așeze timpul puțin peste aceste declarații contondente și săptămâna viitoare să continuăm aceste discuții.”

„Este o chestiune de timing aș spune, pentru că noi am cerut să discutăm mai mult despre pozițiile din cele două instituții publice. Este adevărat că am ajuns la un acord cu privire la programul de guvernare locală, atât din primăria Timișoara cât și din Consiliul Județean, am ajuns la un acord să sprijinim programul USR în primăria Timișoara și în același timp să completăm acest program cu proiectele începute de administrația liberală. (…) Noi suntem hotărâți să sprijinim o majoritate solidă în jurul PNL-USRPLS.”