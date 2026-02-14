Declarația lui Zelenski a stârnit râsete: Sunt mai tânăr decât Putin

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a comentat vineri situația omologului său rus, Vladimir Putin, în cadrul unei discuții cu POLITICO, desfășurată în marja Conferinței de securitate de la München. Zelenski a descris poziția lui Putin ca fiind „dificilă”, explicând că aceasta se datorează temerilor liderului de la Kremlin, dar și vârstei înaintate a acestuia.

„Nu mai are mult timp”, a declarat Zelenski, referindu-se la cei 73 de ani pe care Putin i-a împlinit pe 7 octombrie anul trecut.

Această afirmație vine pe fondul speculațiilor persistente din media și de pe rețelele sociale privind starea de sănătate a președintelui rus, inclusiv ipoteze despre boli grave precum cancerul sau Parkinson. Până în prezent, însă, aceste zvonuri nu au fost confirmate de oficialii de la Kremlin.

Zelenski a declarat că este o diferență mare între stilul său și al liderului rus. „Cred că şi Putin se află într-o poziţie dificilă. Eu pot să vă vorbesc şi să vă strâng mâna, nu mi-e frică şi vreau să schimb lucrurile.”

Această declarație a fost făcută în contextul refuzului lui Putin de a acorda interviuri presei occidentale, ceea ce contrastează cu disponibilitatea președintelui ucrainean de a dialoga direct cu jurnaliștii.

Zelenski a adăugat apoi, într-o notă mai relaxată, dar cu subtext politic, un comentariu care a stârnit râsete printre participanți: „Deci sunt un om liber şi sunt mai tânăr decât Putin.” El a declarat că Vladimir Putin nu mai are mult timp, spre norocul lui. „Nu, nu, credeţi-mă, este important. Nu mai are mult timp, ştiţi. Slavă Domnului, nu mai are mult timp.”

Nu este pentru prima dată când președintele ucreainean face glume despre vârsta lui Vladimir Putin. Zelenski a spus de mai multe ori că a venit momentul ca liderul de la Kremlin să renunțe și să lase în locul lui pe cineva mai tânăr.