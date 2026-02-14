International

Declarația lui Zelenski a stârnit râsete: Sunt mai tânăr decât Putin

Comentează știrea
Declarația lui Zelenski a stârnit râsete: Sunt mai tânăr decât PutinVolodimir Zelenski / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a comentat vineri situația omologului său rus, Vladimir Putin, în cadrul unei discuții cu POLITICO, desfășurată în marja Conferinței de securitate de la München. Zelenski a descris poziția lui Putin ca fiind „dificilă”, explicând că aceasta se datorează temerilor liderului de la Kremlin, dar și vârstei înaintate a acestuia.

Zelenski, despre Vladimir Putin

„Nu mai are mult timp”, a declarat Zelenski, referindu-se la cei 73 de ani pe care Putin i-a împlinit pe 7 octombrie anul trecut.

Această afirmație vine pe fondul speculațiilor persistente din media și de pe rețelele sociale privind starea de sănătate a președintelui rus, inclusiv ipoteze despre boli grave precum cancerul sau Parkinson. Până în prezent, însă, aceste zvonuri nu au fost confirmate de oficialii de la Kremlin.

Diferențe între cei doi lideri

Zelenski a declarat că este o diferență mare între stilul său și al liderului rus. „Cred că şi Putin se află într-o poziţie dificilă. Eu pot să vă vorbesc şi să vă strâng mâna, nu mi-e frică şi vreau să schimb lucrurile.”

Această declarație a fost făcută în contextul refuzului lui Putin de a acorda interviuri presei occidentale, ceea ce contrastează cu disponibilitatea președintelui ucrainean de a dialoga direct cu jurnaliștii.

Putin

Putin / sursa foto: captură video

„Sunt mai tânăr decât Putin”

Zelenski a adăugat apoi, într-o notă mai relaxată, dar cu subtext politic, un comentariu care a stârnit râsete printre participanți: „Deci sunt un om liber şi sunt mai tânăr decât Putin.” El a declarat că Vladimir Putin nu mai are mult timp, spre norocul lui. „Nu, nu, credeţi-mă, este important. Nu mai are mult timp, ştiţi. Slavă Domnului, nu mai are mult timp.”

Nu este pentru prima dată când președintele ucreainean face glume despre vârsta lui Vladimir Putin. Zelenski a spus de mai multe ori că a venit momentul ca liderul de la Kremlin să renunțe și să lase în locul lui pe cineva mai tânăr.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Marius spune:
    14 februarie 2026 la 18:12

    Este adevarat ca Putin a promis ca "nu il atinge"?

Stiri calde

19:03 - Romgaz intră pe piața de gaze pentru consumatori. Prețurile ar putea scădea
18:54 - Zelenski, nemulțumit de SUA: Cer prea des concesii Ucrainei
18:44 - Inteligența Artificială, folosită la operațiunea de capturare a lui Nicolas Maduro. Companiile de tehnologie luptă pe...
18:35 - John F. Kennedy Jr. și Carolyn Bessette. Povestea de iubire care a sfârșit tragic devine serial TV
18:25 - Noi detalii despre moartea lui Navalnîi. Marea Britanie confirmă suspiciunile
18:17 - Superliga. Metaloglobus - Oțelul Galați, 0-1. Bucureștenii nu mai au scăpare de la retrogradare

HAI România!

Sistemul global de control al armelor, în colaps
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna

Proiecte speciale