Curtea de Apel București a mentinut hotararea prin care Tribunalul Bucureşti a dispus îngheţarea ratei la cursul istoric plus 20 la sută. La fond, judecatorul JS6 Vlad Ionuţ Severincu a considerat că femeia putea să-şi crească singură cei doi copii minori din 1.300 lei pe lună. Severincu nu s-a abţinut, chiar dacă soţia sa lucra la o firmă de recuperari creanţe.

Cazul este cu atât mai tulburator, cu cât debitoarea a primit initial o sentinţă care o obliga să traiască doar cu 1.300 de lei pe lună, în condiţiile în care era despărţită de soţ şi avea de întreţinut doi copii minori.

Luju: O hotărare pronuntaţă joi, 19 noiembrie 2020, de către Curtea de Apel Bucureşti, într-un dosar în care debitoarea – care nu a dorit să-i dezvăluim identitatea – a fost aparată de către avocata Alexandra Ianul, fosta Burada, cea care a explicat sintetic speţa într-un comunicat remis pentru Lumea Banilor.

Femeia s-a trezit cu rata triplată

„Debitoarea a fost data in judecata de catre Credit Europe Bank NV – prin mandatarul Credit Europe Ipotecar IFN SA – pentru simplul fapt ca si-a permis sa uzeze de dreptul pe care i-l conferea Legea nr. 77/2016 (Legea darii in plata).

Mai exact, femeia, nemaiputand plati ratele la creditul contractat in CHF pentru achizitionarea unui apartament, din cauza ca explozia cursului franc-leu aproape triplase valoarea ratei lunare, a notificat banca despre faptul ca dorea sa dea in plata apartamentul cumparat cu banii respectivi. Altfel spus: sa-i dea creditorului locuinta, iar acesta sa-i stinga datoria. In schimb, banca nu a vrut sa auda de asa ceva, contestand in instanta notificarea de dare in plata.

Banca a câştigat la fond dar a pierdut la apel

Banca a castigat la fond (la Judecatoria Sectorului 6), dar a pierdut la apel, Tribunalul Bucuresti hotarand ca nu este nevoie ca debitoarea sa recurga la solutia cea mai radicala (respectiv la darea in plata), fiind suficienta adaptarea contractului la un curs din data acordarii plus o marja de 20%. Pe scurt: femeia sa ramana cu apartamentul. Banca a declarat recurs, dar Curtea de Apel Bucuresti a mentinut hotararea tribunalului.

Precizam ca in hotararile judecatoresti apare o banca (respectiv Credit Europe Bank NV), in ciuda faptului ca suma a fost imprumutata de la o o institutie financiara nebancara (Credit Europe Ipotecar IFN SA). Motivul il reprezinta faptul ca IFN-ul i-a cesionat bancii creanta.

Iata mai intai minuta judecatorilor CAB Marius Stancu, Mihaela Mineran si Marilena-Veronica Gavris:„Respinge recursul, ca nefondat. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 19.11.2020”.

Redăm minuta judecătoarelor Andreea Răducanu şi Monica Nica de la Tribunalul Bucureşti: „Admite apelul. Schimba in tot sentinta apelata in sensul ca: Respinge contestatia ca neintemeiata. Dispune adaptarea contractului la un curs din data acordarii plus o marja de 20 %. Cu recurs in termen de 30 de zile de la comunicare. Recursul se depune la Tribunalul Bucuresti Sectia a VI-a Civila. Pronuntata prin punerea minutei la dispozitia partilor prin grefa instantei, azi, 11.06.2019”. Mai multe despre acest caz puteţi citi AICI.