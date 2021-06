Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii nu a avut-o niciodată la inimă pe Camilla Parker Bowles. Femeia care i-a fost amantă prințului Charles, apoi i-a devenit soție. După decesul Prințesei Diana, din anul 1997. Regina nu a văzut cu ochi buni cel de-al doilea mariaj al lui Charles. Și a considerat că actuala soție a reprezentat unul dintre marile motive pentru care căsnicia dintre Charles și Diana a fost una marcată de numeroase probleme.

Regina Elisabet a II-a nu a fost niciodată de acord cu relația Charles – Camilla

Prințul de Wales s-a căsătorit a doua oară în anul 2005. Dar oficializarea relației cu Camilla nu a schimbat relația rece pe care aceasta o are cu regina Elisabeta a II-a. „Regina s-a distanțat de nunta prințului de Wales cu Camilla Parker Bowles deoarece crede că fiul ei pune satisfacția personală înainte de datoria pe care o are. Surse de la Curte spun, de asemenea, că Regina este îngrijorată în legătură cu căsătoria și că acest eveniment ar putea să păteze monarhie”, a scris Andrew Alderson a scris într-o notă pentru The Daily Telegraph.

„Problemele săptămânii trecute se întorc în timp. Regina crede că prințul de Wales și-a pus propriile satisfacții și interese înainte de datorie, în ce privește relația lui cu Camilla, iar ea nu poate ierta niciodată acest lucru”, a spus o sursă de la Palatul Buckingham.

Și-a dat acordul la două luni după anunțarea logodnei

Relația extraconjugală dintre Charles și Camilla au fost dezvăluite de Prințesa Diana în cartea „Diana, povestea ei adevărată”, care a fost scrisă de Andrew Morton.

Relația dintre Charles și Diana s-a deteriorat, iar în anul 1996 cei doi au decis să se despartă oficial. În februarie 2005, Charles și Camilla au anunțat că se logodesc. Regina Elisabeta a II-a nu a fost prea fericită, dovadă că și-a dat acceptul abia două luni mai târziu.