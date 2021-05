„A fost cu mult timp în urmă,”, spune el. Acesta a creat una dintre cele mai faimoase rochii de mireasă din lume, împreună cu fosta soție Elisabeta. „Dar când vorbim despre asta, pare că totul s-a întâmplat ieri. A fost magic. ”

Luna viitoare, rochia va fi piesa centrală a Royal Style in the Making, o expoziție de la Kensington Palace Orangery care explorează relația dintre croitori și figurile regale. Alte exponate includ o parte din piesa realizată pentru Regina Mamă la încoronarea regelui George al VI-lea din 1937. Rochia Dianei, care nu a mai fost prezentată public de când prinții William și Harry au moștenit-o în 2014, va fi în lumina reflectoarelor.

Elementele deosebite ale rochiei

Rochia a fost concepută pentru a umple spațiul, spunea Emanuel. „Catedrala Sf. Paul este enormă, uriașă, nu ai cum să croiești o rochie de proporții mici.” Aceasta a fost în sine o declarație de modă, pe crinolină fiind marcat un mesaj de dragoste pentru întregul public. Avea brodate 10.000 de paiete din sidef și o trenă de 25 de metri. Trena a fost cu cinci metri mai lungă, față de cea a rochiilor antecedente.

Emanuel a devenit un fel de custode neoficial al acelei zile, vorbind frecvent despre bucuria pe care a simțit-o. Nu a existat nici o implicare a palatului în proiectarea acestei rochii. „Totul a fost simplu. Ea a fost cea care a făcut această experiență distractivă. A fost plină de povești această fată. M-am ocupat de vedete de film, actrițe, dive, așa este, dar fata asta nu s-a schimbat absolut deloc din prima zi și până în ultima. Era dulce ca o plăcintă. ”

Serialul The Crown: Realitate sau ficțiune?

El a fost consultat cu privire la replica rochiei create pentru serialul The Crown, ajutând la alegerea culorii perfecte: „Au venit cu foarte multe mostre. Am spus „Acela” în două secunde. Un fildeș foarte palid, fin, irizat. Nu alb, nu crem. ”

În schimb, acesta a fost contra poveștii prezentate în serial. „Prințesa Diana nu plângea cu o seară înainte. Am vorbit cu prințul Charles, am vorbit cu regina, toată lumea a fost fericită. ” Mai mult, „în toți anii în care am avut grijă de ea, nu a clacat niciodată – pe parcursul timpului, dacă ești cu adevărat nefericit, ajungi să transmiți acest lucru.”, spunea el. „Oamenii scriu toate aceste povești și chiar îmi pare rău. Dau vina pe producătorii și regizorii TV care pot verifica aceste fapte. Am fost acolo, așa că nu încercați să-mi vindeți această poveste ”, a transmis Emanuel, conform celor de la The Guardian.

În schimb, amprenta culturală a rochiei rămâne la fel de marcantă ca și dimensiunea sa. Emanuel vede o revenire a fustelor epice pentru miresele moderne. O perioadă, „rochiile au fost drepte, lipsite de extravaganță și puțin înguste, dar permiteți-mi să vă spun, că toate miresele care vin la mine, vor o fusta cu crinolină de basm. Moda revine și se datorează Dianei ”, spunea el.