De la „Nota 1” la performanța digitală: Adrian Florian Socaciu explică cum devine România lider european în esports

Campania Nadia10 a fost creată pentru a aduce în prim-plan valorile fundamentale ale performanței autentice: rigoarea, disciplina, capacitatea de a atinge excelența absolută și, mai presus de orice, responsabilitatea de a transforma succesul individual într-o moștenire pentru generațiile viitoare.

În 1976, la Montréal, un copil de 14 ani rescria istoria mondială demonstrând ce înseamnă perfecțiunea. Astăzi, în era digitală, terenul de joc s-a extins, iar tinerii campioni români cuceresc noi arene globale.

Într-un amplu dialog acordat News.ro, Adrian Florian Socaciu, președintele Institutului Sportiv Român și promotorul cadrului legal pentru recunoașterea sporturilor electronice, demonstrează că reflexele marii performanțe rămân neschimbate indiferent de generație: de la disciplina zilnică din sălile de antrenament până la viziunea strategică a unei țări care își dorește statutul de forță internațională.

România are deja campioni mondiali consacrați în spațiul digital. Un exemplu remarcabil este Răzvan „RvPLegend” Puiu, care a triumfat la Paris la FC Pro World Championship, adjudecându-și trofeul suprem și un premiu de 250.000 de dolari. Pentru Adrian Florian Socaciu, acesta este doar începutul:

„Printr-o schimbare de perspectivă. Să privim performanţa ca pe punctul de plecare al unei construcţii mai ample. Răzvan «RvPLegend» Puiu a câştigat la Paris FC Pro World Championship şi un premiu de 250.000 de dolari. Este o performanţă extraordinară, care demonstrează capacitatea talentului românesc de a concura la cel mai înalt nivel.”

Așa cum o medalie de aur la gimnastică construiește școli și modele pentru decenii întregi, o victorie pe arena digitală activează o întreagă industrie:

„În jurul unui campion pot creşte antrenori, specialişti în analiză, organizatori, producători de conţinut şi antreprenori. Fiecare performanţă poate genera noi competenţe, investiţii şi oportunităţi. Campionii ne arată destinaţia. Responsabilitatea noastră este să construim autostrăzile viitorului, pe care să poată avansa generaţiile următoare. România are oportunitatea de a transforma excelenţa individuală într-o capacitate naţională de a crea valoare economică şi recunoaştere internaţională. Iar aceasta este o ambiţie care merită asumată.”

România nu mai este doar un simplu consumator de tehnologie, ci are toate datele pentru a deveni un creator masiv de proprietate intelectuală. Conform datelor asociației de profil (RGDA), industria autohtonă de dezvoltare a jocurilor a atins în 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 341 de milioane de euro, reunind 234 de studiouri și circa 6.000 de specialiști.

Președintele Institutului Sportiv Român atrage atenția asupra distincției clare și a potențialului enorm de multiplicare:

„Aceste cifre descriu dezvoltarea jocurilor video, un sector distinct de esports. În jurul competiţiilor de esports se dezvoltă activităţi economice în producţie video, software, analiză de date, marketing şi organizare de evenimente. O companie românească poate crea tehnologia folosită pentru administrarea competiţiilor internaţionale. O echipă de producţie din România poate realiza transmisiuni pentru turnee urmărite în întreaga lume.”

„În economia viitorului, adevărata putere aparţine celor care creează valoare şi deţin capacitatea de a o multiplica. România trebuie să îşi propună să dezvolte mai multă proprietate intelectuală, să construiască branduri proprii şi să transforme expertiza locală în produse şi servicii exportate internaţional. Aici se află unul dintre cele mai importante avantaje competitive pe care le putem construi.”

În spiritul rigorii olimpice promovate de campania Nadia10, excelența nu poate funcționa durabil în absența regulilor clare și a unui cadru instituțional solid. Demersul legislativ inițiat pentru recunoașterea esports-ului oferă exact această structură:

„O industrie se dezvoltă sănătos atunci când participanţii îşi cunosc drepturile, organizaţiile îşi pot planifica investiţiile, iar responsabilităţile sunt bine definite. România are deja exemple valoroase de colaborare. În sezonul 2026 al eSuperligii au fost reprezentate toate cele 16 cluburi din Superliga României, într-o competiţie conectată la circuitul internaţional EA Sports FC. Răzvan Puiu a câştigat eSuperliga în ultimele două sezoane înainte de a deveni campion mondial. Este un exemplu despre cum o competiţie bine organizată poate contribui la dezvoltarea performanţei.”

Miza actului normativ vizează direct integritatea ecosistemului:

„Recunoaşterea legislativă trebuie să urmărească obiective concrete: claritate contractuală, protecţia jucătorilor şi responsabilităţi bine definite, cu respectarea drepturilor editorilor de jocuri. O lege bună creează încredere. Iar încrederea este infrastructura pe care se construiesc investiţiile şi performanţa durabilă. Susţin un model dezvoltat împreună cu industria, în care experienţa celor care au construit deja organizaţii şi competiţii contribuie direct la calitatea soluţiilor adoptate. Cele mai valoroase legi sunt cele care deschid oportunităţi pentru oameni şi creează premisele dezvoltării generaţiilor viitoare.”

Dincolo de ecrane, esports-ul de înalt nivel cere aceleași ingrediente pe care Nadia Comăneci le-a așezat la baza fiecărui exercițiu executat fără cusur: ore nesfârșite de repetiție, concentrare mentală, reflexe impecabile și rezistență la presiune.

Pentru milioanele de tineri pasionați de gaming, această preocupare trebuie canalizată sănătos:

„Prin educaţie, echilibru şi orientare către competenţe reale. Gamingul face parte din universul digital al noilor generaţii. Această pasiune poate deveni un punct de plecare către programare, design, producţie video, analiză de date sau organizarea de evenimente. Performanţa în esports presupune disciplină, strategie, coordonare şi pregătire structurată. Pentru tineri, toate acestea trebuie integrate într-un cadru care pune pe primul plan educaţia, sănătatea şi dezvoltarea echilibrată.”

„Părinţii, profesorii şi organizaţiile au un rol esenţial în această construcţie. Un campion mondial reprezintă un exemplu de excelenţă. Fiecare copil are propriile aptitudini şi propriul traseu de dezvoltare. Miza este să transformăm pasiunea pentru tehnologie într-o oportunitate de învăţare şi dezvoltare. Un tânăr care descoperă gamingul poate ajunge să creeze un joc, să dezvolte o aplicaţie sau să construiască o companie. Adevărata performanţă a unui sistem educaţional este să îi ajute pe tineri să îşi descopere potenţialul şi să îl transforme în competenţe valoroase.”

Sportul a fost întotdeauna cel mai curat vehicul de diplomație publică al României. În viziunea Institutului Sportiv Român, sporturile electronice pot prelua această ștafetă, devenind o punte diplomatică modernă (Esports Diplomacy) capabilă să așeze Bucureștiul pe harta deciziilor internaționale:

„România are această oportunitate şi trebuie să avem ambiţia, viziunea şi determinarea de a o transforma în realitate. Avem jucători valoroşi, experienţă în organizarea competiţiilor internaţionale, profesionişti în tehnologie şi comunităţi puternice. Următorul pas este să conectăm aceste resurse şi să dezvoltăm un model românesc de colaborare şi performanţă.”

„Putem aduce împreună jucători, organizatori, editori de jocuri, companii şi cercetători pentru a dezvolta soluţii privind protecţia minorilor, integritatea competiţiilor, transparenţa şi soluţionarea disputelor. Aceste soluţii pot fi testate, evaluate şi îmbunătăţite, astfel încât experienţa românească să devină relevantă şi pentru partenerii europeni. Adevărata influenţă începe atunci când ceea ce construieşti devine valoros şi pentru ceilalţi. Vreau să văd România devenind un loc în care Europa vine să concureze, să colaboreze şi să înveţe din experienţa noastră.”

Pentru a pune în mișcare această viziune, Socaciu propune un calendar aplicat:

„Propun să începem cu un proiect pilot de colaborare internaţională prin esports, construit în jurul conceptului Esports Diplomacy. Obiectivul este să transformăm competiţiile în platforme de cooperare între organizaţii, profesionişti şi instituţii din mai multe ţări. Proiectul ar avea trei etape: identificarea partenerilor și stabilirea resurselor; organizarea unui program comun cu stagii de pregătire, meciuri de verificare și schimburi între antrenori; evaluarea parteneriatelor și a oportunităților create. Organizaţiile de esports ar coordona activitatea sportivă, iar ambasadele şi institutele culturale ar facilita contactele internaţionale.”

Proiecția pe termen lung sintetizează însăși menirea promovată de campania Nadia10 — aceea de a transforma talentul pur într-o construcție instituțională solidă:

„Peste zece ani, văd o Românie care transformă talentul în prosperitate şi inovaţia în avantaj competitiv internaţional. Văd companii româneşti care dezvoltă tehnologii folosite în întreaga lume, profesionişti care îşi construiesc cariere aici şi organizaţii care atrag parteneri internaţionali prin calitatea proiectelor lor. Esports-ul poate deveni una dintre punţile care conectează sportul, educaţia, cultura, tehnologia, securitatea şi economia. O ţară devine puternică atunci când reuşeşte să transforme talentul unei generaţii în oportunităţi pentru generaţiile următoare. Pentru mine, leadershipul înseamnă să transformi o direcţie în acţiune, acţiunea în rezultate şi rezultatele în oportunităţi pentru ceilalţi.”

Campania Nadia10 – Provocări și Performanță

Realizată de: Fundația Nadia Comăneci

Cu sprijinul: Cris-Tim; Fundația Restituțio; Akcent Navigație; Electromontaj; E-Infra

Partener media: evz.ro