Ascensiunea eSports: Cum au devenit jocurile competitive un fenomen global

Istoria sporturilor electronice începe în 1972, când a avut loc primul turneu denumit Olimpiada Intergalactică a Războiului Spațial, la Universitatea Stanford. Pornind de la acest moment, domeniul a crescut considerabil, în special în ultimele două decenii. În zilele noastre, piața de eSports este evaluată la miliarde de dolari și este un fenomen global.

E puțin probabil ca primii 24 de jucători care au luat parte la competiția de Spacewar! din 1972 să-și imagineze cât de mare urma să devină piața de eSports la nivel mondial. La prima ediție din istorie a unui eveniment de eSports, premiul a constat într-un abonament pe un an la revista Rolling Stones. În prezent, la competițiile majore se oferă premii de zeci de milioane de dolari.

Pentru mulți ani, eSports a fost doar o formă de divertisment, în care oameni cu pasiuni pentru jocuri se adunau și își demonstrau abilitățile. O formă apropiată de cea din zilele noastre a început să apară în anii 2000. Pe atunci s-a înregistrat o adevărată revoluție în ce privește calitatea jocurilor, iar Internetul de mare viteză a început să devină ceva obișnuit.

Mai întâi, eSports a avut o popularitate ridicată în China și Coreea de Sud. În anii 2000, aici au apărut primii jucători licențiați. Ulterior, fenomenul s-a extins și în Japonia, chiar dacă turneele profesioniste au fost inițial interzise.

Inițial, eSports era un domeniu destinat în mare măsură bărbaților. La începutul anilor 2000, 85% dintre privitori erau bărbați și doar 15% erau femei. Lucrurile s-au schimbat considerabil în ultimii ani, când tot mai multe femei au devenit interesate de eSports.

League of Legends

Dota

Counter-Strike

Valorant

Overwatch

StarCraft

Importanța eSports-ului la nivel mondial este evidențiată și de decizia Comitetului Olimpic Internațional de a organiza o primă ediție a Jocurilor Olimpice de eSports. Aceasta va avea loc în 2027 și va fi găzduită de Arabia Saudită. Față de Jocurile Olimpice tradiționale, nu vor fi acordate medalii și diplome. În schimb, câștigătorii vor primi trofee.

În privința jocurilor ce vor fi incluse, o decizie finală nu a fost luată momentan. Comitetul de organizare a transmis că nu dorește jocuri ce au și aspecte violente, precum Counter-Strike, Dota, League of Legends și Valorant. Inclusiv Fortnite a fost exclus de organizatori. În schimb, pe lista jocurilor de la Jocurile Olimpice de eSports s-ar putea afla Rocket League, Street Fighter și NBA.

În oferta agențiilor de pariuri nu mai este ceva neobișnuit să vezi pariuri pe eSports. Dacă la început părea ceva inedit, lucrurile s-au schimbat complet. Pe platforma licențiată https://topbet.ro/ro/ utilizatorii pot descoperi zilnic selecții pentru evenimente din eSports, alături de pariurile tradiționale pe fotbal, baschet, handbal ori tenis.

De fapt, studiile arată că, de la an la an, interesul pentru pariurile pe eSports a crescut direct proporțional cu cel arătat pentru acest fenomen. Un studiu realizat anul trecut de Statista a arătat că 74 de milioane de oameni au pariat măcar o dată pe eSports, la nivel mondial. Sumele mizate au fost de aproximativ 2,5 miliarde de dolari.

Nu doar din numărul celor care pariază pe eSports se poate observa interesul arătat pentru acest domeniu. Inclusiv dacă ne raportăm la premiile oferite și la numărul total al participanților, putem vedea că piața de eSports a devenit un fenomen global, de la care specialiștii așteaptă noi creșteri.

În 2024, când Arabia Saudită a găzduit Cupa Mondială de eSports, premiile totale puse în joc au fost de 62,5 milioane de dolari, iar în arenă au fost prezenți concurenți din 23 de jocuri. Organizarea unor evenimente majore în perioada următoare, cum este și cazul Jocurilor Olimpice, nu va face decât să contribuie la popularitatea sporturilor electron