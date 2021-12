De la hostess la director de cabinet. Octavian Oprea, acuzat că a propulsat-o pe machieuză „Pitika” în funcție de conducere la ADR

Alina Bondocu sau „Alina Ptk” (n.r. Alina Pitika), așa cum se recomandă pe Facebook, a avut parte de o ascensiune profesională care ridică semne de întrebare. De la hostess, „sandwich artist” la un fast food și machioză,tânăra a bifat la cabinet de director în ADR. Nu că ar fi greșit să ajungi într-o funcție de conducere atâta timp cât o obții prin muncă cinstită, numai că o parte dintre angajații din ADR și-au exprimat surprinderea cu privire la poziția ocupată de Alina Bondocu și nimeni nu înțelege ce anume o recomandă pe femeie în funcția în care a fost propulsată.

Cine este „Alina Pitika”. Ascensiune profesională controversată

În urmă cu circa nouă ani de zile, Alina Bondocu era hostess în cluburile de noapte din Capitală – Le Gaga și/sau Princess, conform site-ului România Tv. Nu a trecut foarte mult timp până când tânăra a renunțat la această ocupație.

Alina Bondocu a studiat la Facultatea de Jurnalism la Spiru Haret, dar potrivit informațiilor publice, nu a ales să profeseze în acest domeniu. A fost „sandwich artist” la Subway UK & Ireland, după care a ocupat funcția de manager la același subway.

Ulterior, a decis să se specializeze în make-up, în prezent fardând cliente, în schimbul sumei de 250 de lei, potrivit detaliilor publicate pe pagina sa de Facebook. Alina Bondocu activează și la Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Potrivit declarației sale de avere, tânăra femeie a mai obținut anterior venituri din servicii de frizerie în valoare de 148.000 lei.

Octavian Oprea, acuzat că și-a pus amanta în funcția de director de cabinet la ADR

Cum s-a ajuns într-o astfel de situație? Conform RTV, apropiații Alinei Bondocu și ai lui Octavian Oprea spun că femeia este amanta președintelui ADR și că cei doi au o relație foarte pasională. Totul ar fi început în urmă cu ceva ani, perioada concretă fiind necunoscută.

Întrucât există multe suspiciuni cu privire la felul în care Alina Bondocu a ajuns director de cabinet la ADR, aceasta a fost contactată de jurnaliștii romaniatv.net. Femeia a transmis că, de fapt, nu este director de cabinet – deși declarația de avere așa arată – ci doar consilier.

„M-am angajat acum 1 an la ADR. Am dat și un concurs de curând. Oricine se poate angaja aici dacă dă un concurs. Am fost director de cabinet, dar acum sunt consilier gradul 1A la Ghișeul.ro”, a spus Alina Bondocu.

Alina Bondocu, despre zvonurile de amantlâc: „Sunt acuzații destul de grave… Sunt căsătorită”

Întrebată dacă este, într-adevăr, amanta președintelui ADR, Octavian Oprea, Alina Bondocu a evitat să răspundă concret. „Sunt niște acuzații destul de grave care nu-și au rostul. Eu sunt căsătorită de aproape 4 ani și sunt cu soțul meu de aproape 16 ani”, a răspuns ea.

Semnele de întrebare cu privire la felul în care a ajuns să fie Alina Bondocu director de cabinet la ADR rămân. Poate că nu e vorba de o relație de amor, însă ceva dubios este pentru alegerea unui om fără experiența necesară unui astfel de post. Cert este că Octavian Oprea are de gestionat un buget de aproximativ două miliarde de euro de la Uniunea Europeană pentru transformarea digitală a României și, așa cum a precizat chiar el, „fără calitate”, progresul rămâne doar un vis.