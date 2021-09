Angajată a unui restaurant, bătută de trei clienți revoltați. Le-a cerut dovada vaccinării VIDEO

Un grup de persoane din Texas, care intenționau să servească masa la un restaurant din New York au luat la bătaie o angajată a localului după ce aceasta le-a cerut clienților să prezinte dovada vaccinării pentru a- putea servi. Personalul localului și trecătorii au intervenit pentru a despărți persoanele implicate în încăierare. Scena a fost filmată de unul dintre martori și postată pe rețelele de socializare.

Identitatea angajatei agresate fizic nu a fost făcută publică, însă potrivit raportului autorităților, aceasta a fost lovită în mod repetat cu pumnii, iar colierul pe care îl purta a fost spart. Autoritățile au mai informat despre un pacient care a fost transportat la spitalul Mount Sinai, însă nu au precizat, concret, dacă este vorba despre aceeași angajată sau o altă victimă și nici nu au oferit detalii cu privire la starea de sănătate a acesteia.

Carmine’s on the UWS says a hostess was assaulted after asking a group for proof of Covid vaccine to eat inside. “It’s a shocking and tragic situation when one of our valued employees is assaulted for doing their job – as required by city policies…” @NBCNewYork after football. pic.twitter.com/xrqZoNm74R

— Adam Harding (@HardingReports) September 17, 2021