De la drumuri la batalioane: Panait Donici, inginerul și strategul uitat al României

De la drumuri la batalioane: Panait Donici, inginerul și strategul uitat al României
Panait Donici - fondatorul Armei Geniu în Armata Română

Astăzi, pe Bulevardul Iuliu Maniu, în zona unor facultăți din cadrul Politehnicii, în sensul de mers spre intersecția cu Bulevardul Geniului, pe dreapta, există un bust, realizată de către sculptorul român Oscar Späthe. Scrisul este cam șters de vreme, dar un ochi atent poate citi pe inscripție „Maior Panait Donici”. Se știe că a venit pe lume acum două secole, în 1825, la Porcești-Moldoveni, Neamț.

A fost susținut de un mare boier binefăcător să studieze alături de fiul său, devenind un student strălucit la Paris și la București.

Panait Donici a construit România Modernă, pas cu pas, cu târnăcopul și lopata

Perioada premergătoare Unirii Principatelor, domniile lui Alexandru Ioan Cuza și Carol I i-au permis să avansese. Până la 1859, a fost implicat în construcțiile civile de drumuri, având funcții de conducere civile.

Sub Alexandru Ioan Cuza, a devenit ofițer-inginer (cu gradul de căpitan) și a pus la punct primul Batalion de Geniu, cu structură și organizare militară, care să fie gata permament să lucreze acolo unde e nevoie.  Primul Batalion a fost în Moldova, iar apoi, a fost constituit unul similiar, la București. Ulterior, a fost avansat maior.

Deși a fost un geniu, cariera sa militară s-a sfârșit la cererea sa

Pe fondul desființării batalionului din Moldova, sub Cuza,  maiorul Panait Donici a cerut, în 1862, să treacă în rezervă, revenind la angajamentele sale de inginer civil. Se spune că bătrân fiind, Panait Donici a mers anual să vadă drumul care lega Focșani de Mărășești, primul drum care s-a făcut sub comanda sa de către un batalion de geniști în România modernă.  După retragerea din activitate în 187o,  a mai trăit 35 de ani și a dat sfaturi oricui l-a ascultat. A decedat în anul 1905, la Roman.

