De ce vedea Ceaușescu doar tâmpeniile din țările avansate

Nicolae Ceaușescu vedea doar tâmpeniile și lucrurile făcute prost în țările avansate pe care le vizita, iar apoi aplica aceleași idei proaste în România, spun cei care l-au cunoscut bine.

Puțini știu că pâinea pe cartelă a fost implementată de Nicolae Ceaușescu după o vizită oficială în Franța, în 1980. Un fost oficial comunist a explicat că hotărârea a fost influențată și de eforturile intense pentru achitarea datoriei externe a României.

Maxim Berghianu a menționat că, din perspectivă economică, Nicolae Ceaușescu a impus un ritm accelerat de industrializare, concentrându-se pe industria grea și neglijând industria bunurilor de consum, fapt care a afectat nivelul de trai al populației.

Regimul Ceaușescu, spunea el, a accesat și câteva împrumuturi externe pentru a finanța programele economice, însă liderul a ordonat achitarea rapidă a acestor datorii, refuzând să mai contracteze alte credite.

Pâinea pe cartelă, o decizie inspirată de o călătorie în Franța

„În acest scop, o mare parte a producției agricole și industriale a țării a luat calea exportului, privând astfel populația până și de cele mai elementare alimente și bunuri de consum.

Eu mi-am pus de multe ori întrebarea: cum pe oamenii ăştia, Nicolae și Elena Ceaușescu, care au umblat în atâtea ţări civilizate, unde au fost primiţi cu onoruri, nu i-am auzit niciodată să povestească un lucru care i-a impresionat. Că în țările pe care le-au vizitat, au văzut un lucru bun pe care să-l aplicăm și noi. Totdeauna vedeau ce e mai tâmpit, mai meschin…”, a mai spus fostul oficial.

Conform relatărilor, în timpul unei vizite în Franța, Nicolae Ceaușescu a observat că, la o recepție oficială, s-a servit o singură chiflă mică, spre deosebire de România, unde se ofereau două sau trei mari.

De asemenea, a remarcat că porțiile de mâncare erau mult mai reduse: o salată și o friptură mică, comparativ cu ospățul generos din România.

Din aceste observații, Ceaușescu a tras concluzia că în România se risipește prea multă hrană, în special pâine, care ajungea adesea să fie dată de țărani la animale. Astfel, a propus reducerea consumului de pâine cu 20% la nivel național, chiar înaintea unui Anului Nou.

Nicolae Ceaușescu nu s-a interesat de consumul exact al pâinii în acea perioadă

La momentul respectiv, Maxim Berghianu ocupa funcția de ministru secretar de stat la Ministerul Industriei Alimentare și a precizat că Nicolae Ceaușescu nu l-a chemat pentru a solicita o analiză detaliată a consumului de pâine.

În schimb, fostul lider comunist i-a convocat pe Angelo Niculescu, care era viceprim-ministru și ministru la Ministerul Dezvoltării, pe Ilie Verdeț, care îl înlocuia pe Ion Gheorghe Maurer în funcția de prim-ministru, și pe Ana Mureșan, de la Ministerul Comerțului.

Pâinea pe cartelă, introdusă deși consumul era redus de la an la an

„Fără comentarii! «De mâine reducem consumul de pâine cu 20%! Faceţi un proiect de decret, aduceţi-l să-l semnez!» Niciunul nu a spus nimic. Toţi au dat din cap.

Eu am zis: «Tovarăşe Ceauşescu, eu aş avea să vă ridic câteva probleme: consumul de pâine s-a redus de la an la an, avem chiar un grafic. Cu vreo 8-10%, comparativ cu nu ştiu ce an. Dar a crescut producţia de specialităţi şi consumul de specialităţi: chifle, cornuri… Dar pe total e în scădere»”, a mai spus fostul oficial, despre pâinea pe cartelă.

Maxim Berghianu a declarat că l-a contrazis pe Nicolae Ceaușescu, spunându-i că nu e adevărat, iar consumul de pâine se reduce de la an la an.

Fostul oficial comunist a afăugat că, dacă ar fi avut sprijinul a încă unu sau doi oficiali, Ceaușescu ar fi putut ceda. Cu toate acestea, Ceaușescu a reacționat spunând: „Ia uite, al dracu’, numai ăsta e deştept! Ăştia toţi sunt de acord, ăsta totdeauna e contra”, potrivit evenimentulistoric.ro.