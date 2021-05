Când era elevă, Silvia Popovici visa să devină medic, psiholog, profesoară de română. Talentul pentru actorie l-a descoperit la Şcoala Centrală din Bucureşti. Spunea poezii în liceu, iar colegii au botezat-o „artista”. Profesoara ei de Română i-a deschis ochii şi a îndrumat-o spre actorie. Admiterea la Teatru a fost dificilă.

”Comisia de examen a găsit că nu sunt fotogenică şi m-a respins. Am luat note foarte bune, aşa încât s-a compensat şi am intrat în Institut. Eşecul avut la fotogenie m-a pus pe gânduri, m-a durut mult. Dar am socotit că singura cale de a obţine şi aici rezultate bune era să lupt cu chipul meu. Ei, da, nu e o figură de stil. E o bătălie care se duce în tăcere şi cere multă voinţă, răbdare, cunoaştere de sine”, spunea Silvia Popovici, într-un interviu acordat revistei „Tomis”, în 1983.

Ochii ei mari, trupul mlădios și vocea suavă au cucerit mai întâi pe profesorii de la Teatru, apoi pe regizori și pe români.

Profesoarele au iubit-o de la început foarte mult pe Silvia Popovici: ”Va fi cea mai mare tragediană a teatrului românesc, va juca eroinele lui Shakespeare”, spuneau profesorii despre ea.

În 1956, când a absolvit Institutul de Teatru, Silvia Popovici făcea parte din promoţia de aur: Sanda Toma, Draga Olteanu Matei, Mircea Albulescu, Victor Rebengiuc, Amza Pellea, Gheorghe Cozorici, Constantin Rauţchi, Silviu Stănculescu.

Elena Ceaușescu nu o suporta

Pe Silvia Popovici ați văzut-o în filmele istorice ”Întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu”, ”Mușatinii”, dar și din filmele ”Darclée”, ”Serata”, ”Pădurea spânzuraților”, ”Trecătoarele iubiri” sau Giogonda fără surâs”. Ultimul film în care a jucat a fost ”Enigmele se explică în zori”, în 1987.

Elena Ceauşescu nu o suporta, spunea Emilia Marinela Macovescu, soţia lui George Macovescu, ministru de externe al României între 1972-1977. ”Coana Leana” spunea că ar trebui să stea în umbra soțului ei.

Elena Ceaușescu nu o suporta pentru că era prea frumoasă, de aceea nu mai avea roluri în filme. Trebuia să fie în umbra soțului ei, demnitarul comunist Maxim Berghianu, membru de frunte al PCR din 1964, ministru de mai multe ori, ultimul ministru al muncii comunist în 1989. Cei doi au avut o fiică, Ruxandra (Ruxi), plecată din țară.

Silvia Popovici s-a stins în 1993, la doar 60 de ani, după o lungă suferință despre care nu i-a plăcut să povestească.