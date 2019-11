Îndrăgitul cântăreț, născut la Pitești, are deja mai bine de 20 de ani în muzică, fiind o descoperire a regretatului Ioan Gyuri Pascu, pe când presta pentru trupa Millenium 3.

Și, totuși, de ce Smiley și nu… Chiar așa, cum îl cheamă pe Smiley? Care este numele său real? Puțini sunt cei care pot spune asta. Cancan.ro notează că în cartea sa de identitate stă scris Andrei Tiberiu Maria! Lumea, însă, îl știe sub numele de scenă, Smiley, încă de pe vremea când s-a alăturat celor de la Simplu.

Concert la Pitești

Altfel, Smiley a început un nou turnelu – @Smiley… Omul, iar primul concert s-a desfășurat avut chiar în orașul natal, Pitești, în Sala Sindicatelor. Bucuros că s-a întors acasă, un Smiley emoționat a ținut să le mulțumească persoanele dragi și în special mamei sale. Prezentă în sală, mama lui Smiley a mărturisit la final că este mândră de succesul fiului: „Am simțit o emoție mare după ce l-am auzit spunându-mi asta acolo în față tuturor, am simțit-o ca pe o declarație pentru tot ceea ce am făcut de-a lungul vieții pentru el, deși mamele nu fac decât din dragoste lucruri pentru copiii lor, nu așteaptă nimic înapoi. Toți părinții au copii excepționali, eu sunt recunoscătoare că am norocul de a avea așa un băiat talentat și bun”.

Despre relația cu Gina Pistol

Vin vremuri …agitate în relația Smiley – Gina Pistol. Dacă blonda este plecată în Taiwan și Filipine, unde filmează pentru „Asia Express”, cântărețul este ocupat cu turneul său, plus audițiile de la Vocea României și Românii au talent.

Întrebat dacă vreodată s-ar vedea în postura de concurent al unui reality-show precum cel prezentat de Gina Pistol, Smiley afirmă că i-ar plăcea. Pe de altă parte, ar vrea o asemenea aventură alături de iubita sa, dar… să nu fie camere de luat vederi prin preajmă.

„Nu cred, nu sunt genul.Dacă ar fi o aventură în care să fim numai noi doi, nu mi-ar plăcea să fie televizată. Dar mi-ar plăcea să mă duc aşa, dar să fie filmat pentru vlogul meu. Dar nu mi-ar plăcea să fie cu multe camera după noi”.

