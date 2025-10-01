De ce s-a despărțit fiul lui Minune de iubită. O ceruse în căsătorie

Fiul lui Adrian Minune, Adrian Jr., a povestit despre despărțirea de iubita sa, Ariana, și a clarificat zvonurile legate de fosta logodnică, Andreea. El a spus că relația s-a încheiat fără scandal și că acum nu mai formează un cuplu cu nimeni.

Adrian Minune Jr. și Ariana se gândeau la viitor împreună, însă diferențele dintre ei au făcut ca povestea să se încheie mai devreme decât se așteptau. Fiul manelistului a aspus că despărțirea a fost calmă și fără conflicte majore.

„Toată lumea a crezut în relația cu Ariana, dar consider că e mai bine că ne-am separat. Nu, nimic, totul frumos, la locul lui”, a declarat el.

După separarea de Ariana, au apărut speculații potrivit cărora tânărul s-ar fi reîntors la fosta logodnică, Andreea. Adrian Jr. a ales să nu ofere detalii despre acest subiect și a lăsat lucrurile deschise: „Întrebați-o pe ea, nu pe mine, să vă zică ea”.

În ceea ce privește viața sa sentimentală actuală, el a spus cu umor: „Sentimental sunt bine rău de tot. Singur nu sunt și nu am fost niciodată, pentru că îl am pe Dumnezeu lângă mine”.

Fiul manelistului a explicat că ruptura de Ariana nu a fost cauzată de gelozie sau conflicte majore. Pur și simplu, au realizat că nu se mai înțelegeau așa cum sperau la început.

„Nimic din partea nimănui, pur și simplu nu ne-am mai înțeles. Nu era geloasă fata de niciun fel, eu nu eram gelos că fata nu ieșea, mai mult nu am ce să zic. Să-i ajute Dumnezeu, îi doresc tot binele (...) Nu port ură. Dacă pot să o ajut într-un fel, o să o ajut, dacă nu, nu”, a mai declarat el.

Adrian Minune Jr a recunoscut că îl caută multe domnișoare. „Nu e normal așa? Să fiu unul dintre cei mai vânați din showbiz?”, a glumit tânărul, potrivit Spynews.