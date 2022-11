De ce pleacă Enel din România. „Nu mai putem creşte.” Țara noastră nu mai prezintă interes

Enel, unul dintre cei mai mari investitori de pe piaţa de energie electrică, va pleca din România în 2023, dar nu din cauza cadrului legal. Francesco Starace, CEO al Enel, a declarat că țara noastră nu mai este un punct de interes pentru companie.

„Am decis să ieşim din România pentru ca am ajuns într-un punct în care este dificil să mai obţinem o creştere suplimentară în viitor. Am saturat spaţiul pentru investiţii în reţele şi am ajuns – mai mult sau mai puţin – într-o poziţie pe segmentul de clienţi şi de producţie care nu mai oferă multe posibilităţi de creştere”, a explicat Starace.

De ce renunță Enel la România

El a precizat că spaţiul de creştere potenţială suplimentară în România este foarte limitat și că acesta este motivul pentru care a luat decizia de a pleca.

„Deci motivul pentru care plecăm nu este pentru că nu ne place cadrul legal şi de reglementare din România, care nu este mai bun sau mai rău decât multe altele.

Am văzut că toate guvernele europene au luat măsuri în contextul preţurilor mari la gaze din toată Europa. Nu cred că România s-a descurcat mai bine sau mai rău decât alţii. Trebuie să ne descurcăm în această situaţie cât de bine putem. Dar nu este o judecată în această privinţă, ci doar faptul că spaţiul de creştere potenţială suplimentară în ţară este foarte limitat”, a mai spus Starace, potrivit A3.

Cu toate astea, Enel a anunțat că plecarea lor nu îi va afecta pe clienți. „Toate activitățile operaționale ale Enel în România se desfășoară și vor continua să se desfășoare în mod normal, fără a afecta clienții finali care vor beneficia în continuare de toate serviciile și produsele cu care sunt obișnuiți”, se arată într-o declarație a reprezentanților ENEL România.

Enel a anunţat că intenţionează să vândă active în valoare de 21 de miliarde de euro (21,51 miliarde de dolari) pentru a-şi reduce datoria netă, urmând să se concentreze pe prezenţa sa în şase ţări.