Cum au primit românii vestea retragerii Enel de pe piață. Ce urmări va avea decizia

Compania Enel a anunţat că intenţionează să vândă active în valoare de 21 de miliarde de euro și să se retragă de pe unele piețe printre care și cea din România. Directorul Financiar al grupului Enel, italianul Alberto De Paoli a spus că nu merită să invetești într-un mediu excesiv de punitiv și s-a arătat deranjat de plafonările de prețuri din România, care afectează profitul companiei.

Clienți nemulțumiți

Românii nu par însă afectați de plecarea Enel din România. Mulți se plâng de serviciile companiei. „Până luna trecută am fost client Enel și mă bucur că pleacă naibii din România. Odată m-au țepuit de vreo 6 MW, nu kilowati ! E drept că nu am citit contorul trei ani. Când am reclamat, mi-au luat contorul. Au spus că este defect și că ăla-i istoricul și trebuie să plătesc. Că trebuiau să citească tot la 6 luni, au uitat. Acum mi-au trimis din nou factura umflată, că este ultima lună la ei“, se arată într-un comentariu.

„Ducă-se învârtindu-se, ce diferențe de preț între E-on și Enel, firmele italiene sunt învățate cu profituri uriașe”.

„Ne pleacă bișnițarii din energie. Să nu plece cu mâna goală să-i ia cu ei și pe E-on“.

„Au cel mai mare preț de pe piață și tot pleaca?. Nu-i stres. Un hoț mai puțin“, sunt alte câteva comentarii.

Prețuri mari

Alți români spun că această companie nu a făcut investiții, dar avea printre cele mai mari prețuri de pe piață. „Să mă iertați, care investitori? Ăștia care cumpără energie electrică, produsă de statul român, cu 20 bani kw și o vinde populației cu 3 lei? Ăștia se numesc investitori? Haideți să ne uităm în oglindă. La noi nu vin investitori, vin doar vampiri“, se mai arată într-un alt comentariu.

„Ei de fapt ce căutau aici, că nu s-a văzut nicio investiție în vreo infrastructură. Rețelele sunt mai proaste și avariile mai multe decât atunci când le-au luat, deci de unde vrăjeala aia cu “marele investitor“, scrie un al român, potrivit stiripesurse.ro.