Sport De ce n-a vrut Adrian Ilie să joace cu fratele său. Legătura cu boxul







Internaționalul român Adrian Ilie a povestit de ce a refuzat la început să joace cu fratele său în aceiași echipă. ”Cobra” era recunoscut ca fiind foarte serios, în timp ce Sabin era fix la polul opus.

Adrian Ilie făcea box cu fratele și vice-versa

Fostul internațional a povestit că la început s-a opus venirii fratelui său la Steaua. ”La juniori nu am jucat împreună, am jucat doar unul contra celuilalt. La Steaua am jucat împreună și în primă fază când a venit m-am opus puțin să vină. Pentru că la noi diferența fiind de un an de zile, noi când eram puști ne băteam continuu.

Noi am făcut și box împreună și aveam un antrenament special fizic, în fiecare zi, între noi doi. Eu știam cât sunt eu de serios la antrenamente și el oscila un pic. Toți sunt așa”, a povestit ”Cobra”.

”Eram perfecționist”

Adi Ilie era unul dintre cei mai tehnici jucători. Acesta era foarte implicat în jocul său și la antrenamente dădea 100% după cum a povestit. ”Multă lume nu știe despre mine. Mi-au tot spus că nu mi plăcea să alerg, că una că alt. Nu, nu! Eu am luat fiecare antrenament sută la sută antrenamentul. Mă certam și cu fratele meu și cu Militaru.

Ei trăgeau un pic și se plictiseau să tragă în continuu, acolo trebuie să-ți perfecționezi șutul. Și eu încercam la fiecare antrenament să fiu 100%. Să fie cât mai ușor în meci. Cu cât eram mai bine pregătit fizic cu atât treceam mai ușor meciul oficial. Aveam momente la Steaua în care mă puneam în poartă.

Îi puneam pe toți să tragă ca să-mi dau seama de traiectorie. La mine totul era antrenament. Și antrenamentul mental și antrenamentul de poziție. Surprindeam foarte mult, inclusiv pe portari. Pentru că nu se așteptau. Eu am plecat la Galata, doar ca să joc cu Hagi”, a mai povestit internaționalul.