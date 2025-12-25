De ce a fost amânată pronunţarea sentinţei în dosarul finului de cununie al lui Vladimir Plahotniuc. Video

Republica Moldova. După o examinare de mai bine de patru ani, Judecătoria Chişinău nu a putut lua o decizie în dosarul de învinuire a finului de cununie al lui Vlad Plahotniuc, președintele FEA Moldova, Dorin Damir.

În ajun de Crăciun, completul de judecată care a examinat dosarul a anunţat că nu mai are nevoie de timp pentru a lua o decizie în privinţa lui Dorin Damir, precum şi a foștilor șefi din poliție, Alexandru Pânzari și Valeriu Gojocaru, învinuiți în același dosar de abuz în serviciu.

Astfel, sentinţa ar putea fi pronunţată pe 19 ianuarie 2026. Amintim că la 10 noiembrie 2025, instanţa a anunţat că se va pronunţa în dosarul respectiv la 24 decembrie.

Examinarea cauzei în instanţa de judecată a început în septembrie 2021.

Completul de judecată a anunţat că nu a reuşiit să ia o decizie pentru că dosdarul este prea voluminos.

„Pentru astăzi, 24 decembrie, a fost numită data pronunţării sentinei. Dar, luând în consideraţie că este un dosar volumins, sunt mai mulţi inculpaţi, mai multe capete de acuzaţie, timpul care a fost programat nu a fost suficient şi instanţa ia un termen suplimentar”, a anunţat magistrata Angela Catană, preşedinta completului de judecată.

Precizăm că în sala de judecată s-au aflat doar jurnaliştii şi activistul civic pro-rus Pavel Grigorciuc.

Procurorii susţin că Valeriu Cojocaru l-ar fi angajat fictiv pe Damir în calitate de agent sub acoperire, fiindu-i oferită o altă identitate. Dorin Damir s-ar fi folosit de cea de-a doua identitate la trecerea frontierei.

Acuzatorii au intentat în acest caz un dosar penal pe cinci capete de acuzare: abuz în serviciu, delapidarea averii statului, trecerea ilegală a frontierei de stat, divulgarea secretului de stat și fals în acte publice.

Potrivit procurorilor, Alexandru Pînzari și Valeriu Cojocaru au adoptat un ordin secret prin care a fost aprobat un regulament privind organizarea și funcționarea Secției nr. 1 „K” a Direcției nr. 5 a INI.

În baza acestui regulament, Secției nr. 1 „K” a obținut ilegal competențe improprii activității polițienești – verificarea jurnaliștilor și a angajaților misiunilor diplomatice, precum şi avizarea candidaților la funcțiile de judecători.

Același act secret ar fi făcut posibilă angajarea pretins ilegală a persoanelor necalificate în această structură, inclusiv a președintelui Asociației FEA, Dorin Damir. Fiind o persoană salarizată la privat, acesta era în incompatibilitate cu această funcție ocupată în sfera publică.

În acest mod, în perioada iulie 2017–septembrie 2019, Damir, a beneficiat de remunerare în valoare de 170.294 de lei (cca 8600 de euro).

Dorin Damir consideră că procurorul care a gestionat dosarul, Dumitru Raileanu, acum suspendat din funcţie fiind inculpat în dosarul Alexandr Stoianoglo pentru eliberarea din închisoare a lui Veaceslav Platon, conmnat irevocabil la 18 ani cu executare, ar trebui să fie tras la răspundere penală.

„A deconspirat numele meu de agent secret, fapt interzis de lege. Cine va mai accepta să se supună riscului şi să lucreze pentru stat dacă numele conspirativ i-a fost făcut public? Mai mult, am avut o deplasare în Ucraina cu paşaportul pe nume conspirativ, iar Raileanu a informat în scris serviciul de grăniceri că de fapt cel care a traversat frontiera cu numele de Dumitru Busuioc este Dorin Damir”, a comentat Dorin Damir.