Șeful DSU este una dintre persoanele publice expuse la îmbolnăvirea cu noul coronavirus, deoarece intră des în contact cu medici, asistente sau colegi care sunt în linia întâi în lupta cu noul coronavirus.

Astfel, Arafat a mărturisit că a avut mai multe momente în care la cel mai mic simptom – un strănut, o tuse – i-a trecut prin gând și ideea că „poate să fie” infectat cu acest virus.

Însă, Arafat a afirmat că, de la începutul pandemiei, a făcut câteva teste rapide, vreo patru sau cinci, dar nu a făcut niciun test Real Time-PCR, pentru că nu a fost cazul.

„Sunt momente în care te gândești, fără nicio discuție, la acest lucru, dar când te gândești la acest lucru, automat vezi dacă e real, te testezi, te verifici, verifici temperatura, verifici toate simptomele, verifici dacă într-adevăr este un risc sau nu. E normal că ne temem.

Chiar dacă rezultatul acestor teste rapide este sub semnul întrebării, pentru că poate fi fals negativ sau fals pozitiv, am făcut. Dar n-am avut simptome sau probleme sau febră sau ceva care să mă pună să fac un test PCR”, a dezvăluit Raed Arafat, la Digi 24.

Sugerează reintroducerea carantinei totale în România

Șeful DSU a mai spus că ar putea fi reintrodusă carantina în toată țara, dacă situația va deveni „dramatică”.

„Noi am zis că vom merge pe ideea măsurilor zonale sau regionale, dar este clar că never say never, niciodată să nu spui niciodată. Nu ştim cum va evolua şi este posibil la orice moment, dacă evoluţia va fi una dramatică, să se ia măsuri mai drastice. Dar intenţia este să se ia măsuri pe localităţi, pe zone.

Ne aşteptăm la o colaborare cu autorităţile locale mult mai apropiată şi mult mai corectă şi cu toţi care reprezintă autorităţile locale, astfel încât să limităm răspândirea, ca să nu ajungem să restricţionăm mai târziu zone mult mai mari”, a spus Raed Arafat, la Antena 3.