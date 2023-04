David Popovici a câștigat medalia de aur la 100 de metri fluture, la Campioantele Naționale. A triumfat la toate probele la care s-a înscris

David Popovici a câștigat medalia de aur și la proba de 100 de metri fluture de la Campioantele Națioanale de la Otopeni. Înotătorul român a terminat cursa cu un timp de 52,30 de secunde. Sportivul a concurent la șase probe și s-a clasat pe prima poziție la fiecare dintre ele. Este vorba de 50 metri liber, 100 metri spate, 100 metri liber, 50 de metri fluture, 400 de metri liber și 100 de metri fluture.

Sportivul legitimat la clubul Dinamo a participat, duminică dimineață, 9 aprilie, în seriile probei de 100 de metri fluture. David Popovici a terminat cursa cu un timp de 54,89 de secunde. Înotătorul român s-a clasat pe poziția a treia la finalul celor 15 serii. El a fost întrecut de Daniel Martin (53,58) și Laurean Popescu (54,72).

David Popivici s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris

„A fost foarte greu, îmi ard picooarele. Cred că înotul ar trebui să primească mai multă atenție, dar și alte sporturi. Sunt foarte bucuros când e lume în tribună”, a declarat David Popovici la finalul cursei. Sportivul a fost întrebat dacă s-a menajat în timpul calificărilor de dimineață. Înotătorul a mărturisit că nu se aștepta să îi fie atât de greu, iar efortul fizic din ultimele zile și-a spus cuvântul.

„Nu m- am menajat. De dimineață a fost mai greu decât mă așteptam. Cu siguranță nu am dat tot ce puteam de dimineață. Mă simt bine cu locul asigurat la Paris. Am analizat baremul pentru jocuri înainte de curse. Mâine am pauză și de poimîne ma întorc la antrenamente. Vă mulțumesc că ați venit. Datorită vouă reușim să performăm. Aplauze vouă! Am mulți apropiați, familia în tribune! Ei sunt miezul a tot ceea ce simt eu acum. Vreau să dovedesc că sunt un înotăor cât mai complet.”, a mai declarat David Popovici. Sportivul român s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris în urma rezultatului obținut la proba de 100 de metri liber.