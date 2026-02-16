Economie

Datoria externă a României a depășit 227 miliarde euro în 2025. BNR: Creștere cu aproape 24 miliarde euro

BNR. Sursa foto: Arhiva EVZ
Conform datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), datoria externă totală a României a ajuns la 227,347 miliarde euro la finalul anului 2025, în creștere cu 23,837 miliarde euro față de nivelul din decembrie 2024.

Datoria externă pe termen lung a însumat 179,431 miliarde euro (78,9% din total), marcând o majorare de 14,8% comparativ cu 2024. Datoria externă pe termen scurt a atins 47,916 miliarde euro (21,1% din total), în creștere cu 1,6% față de anul precedent.

În perioada ianuarie – decembrie 2025, contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 30,127 miliarde euro, comparativ cu 28,853 miliarde euro în 2024.

Structura contului curent arată:

-balanța bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 637 milioane euro;

-balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 369 milioane euro;

-balanța veniturilor primare a consemnat un deficit mai mare cu 1,861 miliarde euro;

-balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 419 milioane euro.

Investițiile directe ale nerezidenților în România

Investițiile directe ale nerezidenților au totalizat 8,153 miliarde euro, comparativ cu 5,602 miliarde euro în perioada similară a anului precedent. Din această sumă:

-participațiile la capital, inclusiv profitul reinvestit, au însumat 6,185 miliarde euro;

-creditele intragrup au fost de 1,968 miliarde euro.

Gradul de acoperire a datoriei externe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a scăzut la 17,2% în 2025, de la 21,5% în 2024. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii a crescut la 6 luni, față de 5,7 luni în 2024.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt cu rezervele valutare ale BNR a urcat la 104,8% la 31 decembrie 2025, comparativ cu 103,6% în decembrie 2024.

