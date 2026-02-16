Datoria externă a României a depășit 227 miliarde euro în 2025. BNR: Creștere cu aproape 24 miliarde euro

Conform datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), datoria externă totală a României a ajuns la 227,347 miliarde euro la finalul anului 2025, în creștere cu 23,837 miliarde euro față de nivelul din decembrie 2024.

Datoria externă pe termen lung a însumat 179,431 miliarde euro (78,9% din total), marcând o majorare de 14,8% comparativ cu 2024. Datoria externă pe termen scurt a atins 47,916 miliarde euro (21,1% din total), în creștere cu 1,6% față de anul precedent.

În perioada ianuarie – decembrie 2025, contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 30,127 miliarde euro, comparativ cu 28,853 miliarde euro în 2024.

Structura contului curent arată:

-balanța bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 637 milioane euro;

-balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 369 milioane euro;

-balanța veniturilor primare a consemnat un deficit mai mare cu 1,861 miliarde euro;

-balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 419 milioane euro.

Investițiile directe ale nerezidenților au totalizat 8,153 miliarde euro, comparativ cu 5,602 miliarde euro în perioada similară a anului precedent. Din această sumă:

-participațiile la capital, inclusiv profitul reinvestit, au însumat 6,185 miliarde euro;

-creditele intragrup au fost de 1,968 miliarde euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a scăzut la 17,2% în 2025, de la 21,5% în 2024. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii a crescut la 6 luni, față de 5,7 luni în 2024.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt cu rezervele valutare ale BNR a urcat la 104,8% la 31 decembrie 2025, comparativ cu 103,6% în decembrie 2024.