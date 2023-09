Darren Cahill, mesaj de susținere pentru Simona Halep. Reamintim faptul că Simona Halep a fost suspendată patru ani. Decizia este luată în unor încălcări ale Programului Anti-Doping în Tenis (TADP). Fostul antrenor Darren Cahill a transmis un mesaj după aflarea deciziei drastice care s-a luat împotriva campioanei românce.

Antrenorul nu şi-a pierdut speranța şi a încurajat-o pe Simona Halep după suspendarea de patru ani. Antrenorul a subliniat, într-un mesaj postat în social media, că fostul lider WTA are sprijinul său de neclintit.

Sursa foto: Facebook – Simona Halep

Those who know me know my thoughts on all of this. My support in Simona is unwavering. Stay strong, Simo. This was always heading to the Court of Arbitration for Sport in Switzerland 🙏 https://t.co/N7MDnxSeT9

— Darren Cahill (@darren_cahill) September 12, 2023