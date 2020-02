Deși Daniela Crudu încă nu a depus plângere pentru bătaia încasată la 5 dimineața, duminică, sora ei spune că sora ei mai are 90 de zile la dispoziție să o facă.

„E un ordin de restricţie deocamdată. Din câte am înţeles, are termen 90 de zile să depună şi plângere”, a explicat Ana Crudu, adăugând că nu vrea să-i facă probleme agresorului.

Croatul și Daniela au fost într-un club, se pare, înainte de a se isca scandalul monstru. Totodată, în prezenta prietenilor nu a arătat semne de agresivitate.

„În club nu a fost agresiv. Doar că nu o lăsa să vorbească cu fanii ei. Probabil a fost gelos. Asta e ce cred eu. Daniela nu putea să-mi zică pentru că dădea declaraţii”, a spus Ana Crudu.

„Probabil îi este milă şi nu vrea să îi creeze probleme. Ştiţi cum e Daniela, are grijă de toată lumea să fie bine. Daniela a fost externată, nu a avut nevoie de spitalizare. Nu are nimic intern. Are la faţă şi la picioare cred că de când a mers fără pantofi. Nu are traumatism cranio-cerebral, ci ochiul umflat şi vânăt şi nasul umflat, vânăt şi puţin fisurat. Trebuie să mergem la doctorul ei”, a mai continuat sora, dând declarații pentru reporterii Spy News, care mai dezvăluie și că iubitul violent avea bilet de avion pentru ziua de mâine și urma să plece înapoi în Croația.

„Au plecat încă înainte de sărbătorile de iarnă, în vacanţă. El avea bilet să plece mâine, dar trebuie să rămână la poliţie, să vorbească, să dea declaraţii, nu?! Apoi probabil va pleca. Acum cred că merge la hotel”, a mai declarat sora Danielei.

Te-ar putea interesa și: