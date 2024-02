Justitie Horodniceanu câștigă timp. ÎCCJ amână decizia pe sancțiunile propuse de Inspecţia Judiciară







Daniel Horodniceanu, fostul șef al DIICOT, obține încă o amânare din partea Înaltei Curți de Casație și Justiție care judecă recursul formulat de Inspecţia Judiciară împotriva deciziei CSM de respingere a acțiunii disciplinare.

Daniel Horodniceanu a obținut o amânare la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). Instanța a decis să mai analizeze recursul formulat de Inspecţia Judiciară împotriva deciziei CSM. Secția de pentru procurori a decis respingerea acţiunii exercitate în legătură cu dialogul pe care vicepreşedinte Horodniceanu l-a purtat cu un echipaj de poliţie.

Daniel Horodniceanu a mai obținut câteva zile

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a amânat, din nou pronunţarea în cazul recursului formulat de Inspecţia Judiciară. O decizie ar urma să fie anunțată pentru data de 11 martie, conform unor surse judiciare. Inspecția Judiciară a propus sancționarea lui Daniel Horodniceanu în legătură cu dialogul pe care l-a purtat cu un echipaj de poliţie ce l-a oprit în trafic. Vicepreședintele CSM a încercat să-i determine pe polițiști să nu-l sancționeze.

Pe 8 noiembrie 2023, Secţia pentru procurori în materie disciplinară a CSM a respins acţiunea dispusă de Inspecţia Judiciară (IJ) în cazul fostului șef DIICOT. Acțiunea IJ a fost inițiată pe 27 iunie, faţă de procurorul Daniel Horodniceanu pentru săvârşirea unor abateri disciplinare.

Potrivit unui comunicat de presă, inspectorii judiciari au reţinut ca abatere disciplinară prevăzută de art. 271 lit. a) din Legea 303/2022 raportat la art. 104 din Legea 161/2003 republicată. Este vorba despre comportamentul procurorului, care, oprit în trafic de poliţie, s-a adresat pe un ton superior, ridicat.

Conform IJ, Daniel Horodniceanu a manifestat o atitudine agresivă, intimidantă, de natură să pună interlocutorii într-o poziţie umilitoare. Iar acest lucru a fost apreciat drept contrar comportamentului pe care ar trebui să-l aibă în public orice magistrat.

Ce a mai stabilit Inspecția Judiciară

Inspectorii au mai reţinut că procurorul Daniel Horodniceanu, în cadrul interacţiunii cu agenţii de poliţie, şi-a declinat şi afirmat repetat calitatea. El a ameninţat cu repercusiuni ulterioare prin implicarea superiorilor agenţilor de poliţie. Mai mult, a sugerat că ar avea relaţii sau influență, cu scopul de a primi un tratament favorabil şi pentru a-şi rezolva problemele în alt cadru decât cel reglementat pentru toţi cetăţenii.

Iar acest lucru reprezintă, susțin inspectorii IJ o abatere disciplinară prevăzută de art. 271 lit. m) din Legea 303/2022.

Procurorul Daniel Horodniceanu a fost oprit în trafic de poliţiştii dintr-o comună din judeţul Iaşi. Aceștia au constatat că vicepreședintele CSM nu ar fi semnalizat că intenţionează să facă o depăşire. Discuția dintre procuror și agenții de poliție a fost înregistrată video și a apărut în spațiul public.

Conform înregistrării, el i-a întrebat pe poliţişti dacă ştiu cine este şi le-a spus că îi va contacta pe superiorii lor. În momentul în care unul dintre poliţişti a răspuns că nu îl cunoaşte, Horodniceanu a subliniat că a condus DIICOT şi este cunoscut de toţi poliţiştii din judeţ.

Daniel Horodniceanu se declară nevinovat

După apariţia filmării în spaţiul public, procurorul a susţinut că nu a încălcat nicio normă rutieră. El a spus că a fost victima unei înscenări. Horodniceanu a afirmat că totul a fost pus la cale de cei doi poliţişti care îl cunoşteau. Procurorul Daniel Horodniceanu a afirmat că atitudinea celor doi polițiști a fost de natură să-l provoace.

„Faptul că pretindeau ca nu ne cunoaștem a fost de natură să mă provoace, o dată în plus, și să reacționez astfel. Realizez ca m-am aflat într-o situație provocată, dar ce este regretabil, și îmi reproșez acest lucru, este ca nu am rezistat provocării și, pe acest fond emoțional, probabil și combinat cu unele probleme personale, am reacționat în acest mod, care nu mă caracterizează.

Dacă s-ar trece dincolo de reactia mea, pe care, fie ea si provocată, o regret sincer, subiectul conține și tema mai largă a faptului că politistii pot opri fără niciun motiv soferii în trafic pretinzând încălcări ale legii a căror falsitate este imposibil de probat pentru șofer. Dincolo de calitatea mea de magistrat, dacă in film ar fi fost un om revoltat de oprirea în trafic fără motiv, filmul evenimentelor ar fi generat altfel de emoții publice”, a spus procurorul.