Miliardarul Daniel Dines, gest romantic pentru Iuliana Doroftei. Nu poate sta departe de ea

Daniel Dines nu a mai putut sta departe de amanta care l-ar face, din nou, tată în luna martie a anului viitor. El a zburat cu cu avionul de 70 milioane de dolari, pe care și-l permit doar Elon Musk și Jeff Bezos, către Londra, orașul în care stă aceasta.

Daniel Dines a plecat la amantă

La ora 13:30, cel mai bogat om din lume a ieșit din locuința situată în „Dorobanți” și s-a dus la birou. Acolo a stat câte ore bune pentru a își rezolva treburile, dar la 18:20 a ajuns, din nou, acasă. Acesta și-a făcut bagajele, inclusiv echipamentul de tenis, și a plecat cu un amic la aeroportul Otopeni, unde are hangarul în care își ține avioanele.

Dines nu a făcut mai multe de jumătate de oră până la aeroport. Apoi, afaceristul a coborât din mașină și s-a îndreptat către salonul VIP. Șoferul și amicul său s-au ocupat de bagaje. Aeronava de lux a decolat la ora 20:53 și avea să aterizeze pe aeroportul Luton, din Londra, la 23:36, potrivit Cancan.

Amanta lui Daniel Dines este gravidă

Daniel Dines, considerat cel mai bogat om din România, și-a părăsit soția pentru Iuliana Doroftei, fosta câștigătoare de la Bravo ai stil. Tânăra cu 26 de ani mai mică ca afaceristul ar fi gravidă cu acesta. Ea a pus mai multe poze pe rețelele de socializare în care se vede că a pus câteva kilograme în plus. Cu toate astea, Alexandra, actuala soție a lu Dines, încă apare că este căsătorită pe Facebook.

Cine este Iuliana Doroftei

Iuliana Doroftei s-a făcut remarcată în competiția „Bravo ai stil”, pe care a și câștigat-o. Ea a câștigat mai multe concursuri de Miss și a devenit rapid cunoscută pe Instagram. După experiența de la Kanal D, tânăra s-a dus la facultate în Londra.

Amanta miliardarului provine din mediul rural, mai exact din satul Dulcești. În urmă cu câțiva ani, ea a declarat că nu îi este rușine că s-a născut la țară și că familia ei este modestă.

„Merg în Dulcești, satul meu natal. Vreau să le transmit locuitorilor de acolo, că dacă ei au un vis, să îl urmeze, să aibă încredere în ei. Plâng pentru că este un subiect sensibil. Am fost atactă pe rețelele sociale cum că aș fi de la țară. Nu-mi este rușine de asta, sunt foarte mândră de tot ce am realizat până acum. Sunt foarte mândră de locul unde provin și chiar dacă vin de la țară nu este o rușine, provin dintr-o familie modestă și nu îmi e rușine să ascund asta. Am fost crescută doar de mamă, părinții sunt divorțați. Nu pot să zic că am avut o copilărie fericită sau că m-am chinuit!”, a spus ea la Bravo ai stil.